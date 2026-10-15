Ювентус обърна Селта във Виго

Ювентус показа характер и изтръгна три точки в 90+2 минута срещу Селта Виго, побеждавайки с 2:1 като гост на "Балаидос" във втория кръг от Лига Европа.

Галисийци започнаха перфектно и поведоха още в 18-ата минута. Уилиот Сведберг проби и асистира на Уго Алварес, който откри за 1:0 за Селта.

След почивката "бианконерите" на Лучано Спалети натиснаха. В 59' Ник Волтемаде изравни за 1:1 и върна интригата.

Мачът вървеше към равен, но в 90+2' Андреа Камбиасо центрира перфектно и Рандал Коло Муани с глава донесе победата за Юве - 1:2.

Така след разгромното 5:0 над НЕК в първия кръг, Ювентус има 6 точки от 6, докато Селта остава с 0 след второ поредно поражение.

Селта - Ювентус 1:2 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Уго Алварес 18', 1:1 Ник Волтемаде 59', 1:2 Рандал Коло Муани 90+2'

Стадион: "Балаидос", Виго



Състави: Селта - Раду, Хавйер Родригес, Лаго, Алонсо, Руеда, Мориба, Фебас, Карейра, Алварес, Сведберг, Хутгла

Ювентус - Викарио, Калулу, Гати, Кели, Маккени, Копмайнерс, Сар, Камбиасо, Алайбегович, Консейсао, Волтемаде