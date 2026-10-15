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Ювентус обърна Селта във Виго

Ювентус обърна Селта във Виго

15 Октомври, 2026 23:49 498 0

  • ювентус-
  • селта виго-
  • лига европа-
  • лучано спалети-
  • футбол

Тимът от Торино записа втори успех в основната фаза на Лига Европа

Ювентус обърна Селта във Виго - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус показа характер и изтръгна три точки в 90+2 минута срещу Селта Виго, побеждавайки с 2:1 като гост на "Балаидос" във втория кръг от Лига Европа.

Галисийци започнаха перфектно и поведоха още в 18-ата минута. Уилиот Сведберг проби и асистира на Уго Алварес, който откри за 1:0 за Селта.

След почивката "бианконерите" на Лучано Спалети натиснаха. В 59' Ник Волтемаде изравни за 1:1 и върна интригата.

Мачът вървеше към равен, но в 90+2' Андреа Камбиасо центрира перфектно и Рандал Коло Муани с глава донесе победата за Юве - 1:2.

Така след разгромното 5:0 над НЕК в първия кръг, Ювентус има 6 точки от 6, докато Селта остава с 0 след второ поредно поражение.

Селта - Ювентус 1:2 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Уго Алварес 18', 1:1 Ник Волтемаде 59', 1:2 Рандал Коло Муани 90+2'
Стадион: "Балаидос", Виго


Състави: Селта - Раду, Хавйер Родригес, Лаго, Алонсо, Руеда, Мориба, Фебас, Карейра, Алварес, Сведберг, Хутгла

Ювентус - Викарио, Калулу, Гати, Кели, Маккени, Копмайнерс, Сар, Камбиасо, Алайбегович, Консейсао, Волтемаде


Испания
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