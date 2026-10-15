Левски с равенство срещу НЕК Неймеген след драматичен мач в Лига Европа

Левски завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Неймеген в двубой от основната фаза на Лига Европа. „Сините“ поведоха през първото полувреме, но допуснаха изравняване след грешка при изнасянето на топката. В заключителните минути българският тим имаше възможност отново да поведе, а в добавеното време Светослав Вуцов се реваншира с решаваща намеса пред собствената си врата.

Домакините започнаха по-активно и още в началните минути опитаха да наложат натиск. Футболистите на Хулио Веласкес обаче успяха да се справят с първоначалния устрем на нидерландския състав и постепенно намериха ритъма си. След първия четвърт час Левски започна да действа по-уверено и да търси възможности в предни позиции.

В 17-ата минута Евертон Бала изпрати топката във вратата на НЕК, но попадението не беше зачетено заради отсъдена засада. Ситуацията изглеждаше спорна и остави въпроси около решението на съдийската бригада.

Левски не се отказа от опитите си да стигне до гол и усилията на гостите дадоха резултат в 35-ата минута. Вратарят Светослав Вуцов отправи дълго подаване напред, което изведе Рейналдо в добра позиция. Нападателят се възползва от възможността и реализира за 1:0 в полза на българския тим.

До края на първата част нови попадения не бяха отбелязани, а Левски се оттегли на почивката с ценен аванс.

НЕК Неймеген опита да отговори веднага след подновяването на играта. Малко след началото на второто полувреме Душан Тадич намери пространство в наказателното поле и стреля опасно, но защитник на „сините“ се намеси самоотвержено и блокира удара с решителен шпагат.

В 64-ата минута домакините стигнаха до изравняване след сериозна грешка в играта на Левски. При опит за разиграване пред собствената врата Светослав Вуцов не успя да организира по най-добрия начин изнасянето на топката и съперникът се възползва от ситуацията, за да направи резултата 1:1.

Въпреки допуснатия гол, българският тим продължи да търси победата. Десет минути преди края Армстронг Око-Флекс получи отлична възможност да върне преднината на Левски, след като се озова сам срещу вратаря на домакините. Нападателят обаче не успя да преодолее стража и резултатът остана непроменен.

Най-важният момент за Вуцов дойде в добавеното време. След грешката, довела до изравнителното попадение, вратарят на Левски се намеси решително и предотврати почти сигурен гол за НЕК Неймеген.

Така двата отбора поделиха точките след равенство 1:1. Левски показа характер и успя да поведе като гост, но пропуските и грешката при изнасянето на топката му попречиха да стигне до победата. В крайна сметка решителната намеса на Светослав Вуцов в заключителните секунди помогна на „сините“ да си тръгнат с равенство от Нидерландия.