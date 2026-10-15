Левски с равенство срещу НЕК Неймеген след драматичен мач в Лига Европа

Левски завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Неймеген в двубой от основната фаза на Лига Европа. „Сините“ поведоха през първото полувреме, но допуснаха изравняване след грешка при изнасянето на топката. В заключителните минути българският тим имаше възможност отново да поведе, а в добавеното време Светослав Вуцов се реваншира с решаваща намеса пред собствената си врата.
Домакините започнаха по-активно и още в началните минути опитаха да наложат натиск. Футболистите на Хулио Веласкес обаче успяха да се справят с първоначалния устрем на нидерландския състав и постепенно намериха ритъма си. След първия четвърт час Левски започна да действа по-уверено и да търси възможности в предни позиции.
В 17-ата минута Евертон Бала изпрати топката във вратата на НЕК, но попадението не беше зачетено заради отсъдена засада. Ситуацията изглеждаше спорна и остави въпроси около решението на съдийската бригада.
Левски не се отказа от опитите си да стигне до гол и усилията на гостите дадоха резултат в 35-ата минута. Вратарят Светослав Вуцов отправи дълго подаване напред, което изведе Рейналдо в добра позиция. Нападателят се възползва от възможността и реализира за 1:0 в полза на българския тим.
До края на първата част нови попадения не бяха отбелязани, а Левски се оттегли на почивката с ценен аванс.
НЕК Неймеген опита да отговори веднага след подновяването на играта. Малко след началото на второто полувреме Душан Тадич намери пространство в наказателното поле и стреля опасно, но защитник на „сините“ се намеси самоотвержено и блокира удара с решителен шпагат.
В 64-ата минута домакините стигнаха до изравняване след сериозна грешка в играта на Левски. При опит за разиграване пред собствената врата Светослав Вуцов не успя да организира по най-добрия начин изнасянето на топката и съперникът се възползва от ситуацията, за да направи резултата 1:1.
Въпреки допуснатия гол, българският тим продължи да търси победата. Десет минути преди края Армстронг Око-Флекс получи отлична възможност да върне преднината на Левски, след като се озова сам срещу вратаря на домакините. Нападателят обаче не успя да преодолее стража и резултатът остана непроменен.
Най-важният момент за Вуцов дойде в добавеното време. След грешката, довела до изравнителното попадение, вратарят на Левски се намеси решително и предотврати почти сигурен гол за НЕК Неймеген.
Така двата отбора поделиха точките след равенство 1:1. Левски показа характер и успя да поведе като гост, но пропуските и грешката при изнасянето на топката му попречиха да стигне до победата. В крайна сметка решителната намеса на Светослав Вуцов в заключителните секунди помогна на „сините“ да си тръгнат с равенство от Нидерландия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6, #7
00:00 16.10.2026
2 Завърнал се
Коментиран от #4, #10
00:03 16.10.2026
3 Когато
До коментар #1 от "Последния Софиянец":най много време с топката играе вратаря я успех ако не загубим.
00:05 16.10.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Завърнал се":Като имаш трима противникови нападатели пред себе си топката се чисти.
Коментиран от #12
00:06 16.10.2026
5 Локо Пд
Коментиран от #9
00:10 16.10.2026
6 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И с вратар няма да биете! Няма, кой да вкарва!😂😂😂
Коментиран от #14
00:13 16.10.2026
7 Жоржета
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искаш да кажеш по ясно
Че без вратар щяхме да бием..да🤔
00:22 16.10.2026
8 В Ъ Н
Коментиран от #13
00:53 16.10.2026
9 1234
До коментар #5 от "Локо Пд":Ти си гледай Панчерево.
00:55 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Завърнал се
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Доста пъти това правеш и топката се губи с това чистене, просто в случая можеше да я подаде по точно в дясно, както и се случваше успешно много пъти. Това са треньорски указания. А доста от големите отбори играят по същия начин и по същия начин и грешат.
01:17 16.10.2026
13 Завърнал се
До коментар #8 от "В Ъ Н":Абе спаси и поне два чисти гола.
01:18 16.10.2026
14 Завърнал се
До коментар #6 от "Ъъъъ не!":Ще има зимата, поне така обещаха. А сега 9-ка няма, да.
01:20 16.10.2026