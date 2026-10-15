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Левски с равенство срещу НЕК Неймеген след драматичен мач в Лига Европа

Левски с равенство срещу НЕК Неймеген след драматичен мач в Лига Европа

15 Октомври, 2026 23:57 697 14

  • левски-
  • нек неймеген-
  • лига европа-
  • светослав вуцов-
  • хулио веласкес

„Сините“ поведоха през първото полувреме, но допуснаха изравняване след грешка

Левски с равенство срещу НЕК Неймеген след драматичен мач в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Неймеген в двубой от основната фаза на Лига Европа. „Сините“ поведоха през първото полувреме, но допуснаха изравняване след грешка при изнасянето на топката. В заключителните минути българският тим имаше възможност отново да поведе, а в добавеното време Светослав Вуцов се реваншира с решаваща намеса пред собствената си врата.

Домакините започнаха по-активно и още в началните минути опитаха да наложат натиск. Футболистите на Хулио Веласкес обаче успяха да се справят с първоначалния устрем на нидерландския състав и постепенно намериха ритъма си. След първия четвърт час Левски започна да действа по-уверено и да търси възможности в предни позиции.

В 17-ата минута Евертон Бала изпрати топката във вратата на НЕК, но попадението не беше зачетено заради отсъдена засада. Ситуацията изглеждаше спорна и остави въпроси около решението на съдийската бригада.

Левски не се отказа от опитите си да стигне до гол и усилията на гостите дадоха резултат в 35-ата минута. Вратарят Светослав Вуцов отправи дълго подаване напред, което изведе Рейналдо в добра позиция. Нападателят се възползва от възможността и реализира за 1:0 в полза на българския тим.

До края на първата част нови попадения не бяха отбелязани, а Левски се оттегли на почивката с ценен аванс.

НЕК Неймеген опита да отговори веднага след подновяването на играта. Малко след началото на второто полувреме Душан Тадич намери пространство в наказателното поле и стреля опасно, но защитник на „сините“ се намеси самоотвержено и блокира удара с решителен шпагат.

В 64-ата минута домакините стигнаха до изравняване след сериозна грешка в играта на Левски. При опит за разиграване пред собствената врата Светослав Вуцов не успя да организира по най-добрия начин изнасянето на топката и съперникът се възползва от ситуацията, за да направи резултата 1:1.

Въпреки допуснатия гол, българският тим продължи да търси победата. Десет минути преди края Армстронг Око-Флекс получи отлична възможност да върне преднината на Левски, след като се озова сам срещу вратаря на домакините. Нападателят обаче не успя да преодолее стража и резултатът остана непроменен.

Най-важният момент за Вуцов дойде в добавеното време. След грешката, довела до изравнителното попадение, вратарят на Левски се намеси решително и предотврати почти сигурен гол за НЕК Неймеген.

Така двата отбора поделиха точките след равенство 1:1. Левски показа характер и успя да поведе като гост, но пропуските и грешката при изнасянето на топката му попречиха да стигне до победата. В крайна сметка решителната намеса на Светослав Вуцов в заключителните секунди помогна на „сините“ да си тръгнат с равенство от Нидерландия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Без вратар няма как да бием.

    Коментиран от #3, #6, #7

    00:00 16.10.2026

  • 2 Завърнал се

    8 1 Отговор
    Вуцов сбърка, ама не може 90 мин Веласкес да иска от вратаря всяко изнасяне да почва от него, прекалено голям риск е това. Вярно че така изнасяш един човек по напред към средата на терена ама това постоянно не може да се прави. А пък когато я изнася с дълги пасове доста топки се губят и почва атака от противника. Не може да искаш от вратаря да раздава пасове като техничен халф. А и изпуснаха две три златни положения за гол и равния резултат е налице.

    Коментиран от #4, #10

    00:03 16.10.2026

  • 3 Когато

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    най много време с топката играе вратаря я успех ако не загубим.

    00:05 16.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Завърнал се":

    Като имаш трима противникови нападатели пред себе си топката се чисти.

    Коментиран от #12

    00:06 16.10.2026

  • 5 Локо Пд

    7 2 Отговор
    Тъмнокожите момчета от Подуяне изнесоха футболна лекция на холандският и световен колос от Ниймеген!😲 Вуцов е с най високата оценка в мача, а мен ме плени пропускът на Око-Флекс, имаше реална опасност Подуяне да спечелят!

    Коментиран от #9

    00:10 16.10.2026

  • 6 Ъъъъ не!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И с вратар няма да биете! Няма, кой да вкарва!😂😂😂

    Коментиран от #14

    00:13 16.10.2026

  • 7 Жоржета

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш по ясно
    Че без вратар щяхме да бием..да🤔

    00:22 16.10.2026

  • 8 В Ъ Н

    1 2 Отговор
    Това вратарче проваля всеки пети мач. Да се връща в Славия. Левски е имал вратари като Бисер, Каменски, Стайков, Владо делчев, Боби, Пламен Николов, Здравков, Иванков, Йоргакович, Пламен Илиев, НО ТАКЪВ БОКЛУК ЛЕВСКИ НЕ Е ИМАЛ, колкото и да се плюнчи баща му.

    Коментиран от #13

    00:53 16.10.2026

  • 9 1234

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Локо Пд":

    Ти си гледай Панчерево.

    00:55 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Завърнал се

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Доста пъти това правеш и топката се губи с това чистене, просто в случая можеше да я подаде по точно в дясно, както и се случваше успешно много пъти. Това са треньорски указания. А доста от големите отбори играят по същия начин и по същия начин и грешат.

    01:17 16.10.2026

  • 13 Завърнал се

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "В Ъ Н":

    Абе спаси и поне два чисти гола.

    01:18 16.10.2026

  • 14 Завърнал се

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъ не!":

    Ще има зимата, поне така обещаха. А сега 9-ка няма, да.

    01:20 16.10.2026

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