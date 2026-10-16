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Резултати от Лига на конференциите

Резултати от Лига на конференциите

16 Октомври, 2026 00:08 585 1

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  • монако-
  • аталанта-
  • хетафе

ЦСКА загуби домакинството си на Монако

Резултати от Лига на конференциите - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Всички резултати от Лига на конференциите днес - 15 октомври, 1-ви кръг:

Лугано - Цървена звезда 3:2
Хайдук Сплит - Аякс 2:1
Гент - АГФ Орхус 1:0
Егнатия - Мидтиланд 1:1
КуПС - Трабзонспор 2:4
Мялби - Интер Клуб д'Ескалдес 2:0
Панатинайкос - Борац Баня Лука 2:1
ЦСКА - Монако 1:2
Рига ФК - Кайрат 1:1
Университатя Крайова - Хетафе 1:1
Аталанта - Пафос 3:1
Брайтън - Кауно Жалгирис 4:0
ФК Копенхаген - Брага 3:0
Фрайбург - Яблонец 3:2
Твенте - Тюн 1:0
Хартс - Нордселанд 1:1
Сент Трюиден - Иберия 1999 2:0
Бран - Линкълн Ред Импс 2:1


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  • 1 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , вълнува ме , ще реферира някога читав съдия мачовете на ЦСКА , когато играят с чуждестранен тим ? ! Да де , ЦСКА бяха слаби , но и рефера не беше на ниво ... !

    00:45 16.10.2026

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