Всички резултати от Лига на конференциите днес - 15 октомври, 1-ви кръг:
Лугано - Цървена звезда 3:2
Хайдук Сплит - Аякс 2:1
Гент - АГФ Орхус 1:0
Егнатия - Мидтиланд 1:1
КуПС - Трабзонспор 2:4
Мялби - Интер Клуб д'Ескалдес 2:0
Панатинайкос - Борац Баня Лука 2:1
ЦСКА - Монако 1:2
Рига ФК - Кайрат 1:1
Университатя Крайова - Хетафе 1:1
Аталанта - Пафос 3:1
Брайтън - Кауно Жалгирис 4:0
ФК Копенхаген - Брага 3:0
Фрайбург - Яблонец 3:2
Твенте - Тюн 1:0
Хартс - Нордселанд 1:1
Сент Трюиден - Иберия 1999 2:0
Бран - Линкълн Ред Импс 2:1
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00:45 16.10.2026