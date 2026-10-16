Резултати от Лига на конференциите

Маркус Гиздол след 1:2 срещу Монако: „Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно“

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол остана удовлетворен от играта на своя отбор, въпреки поражението с 1:2 от френския Монако в среща от основната ...