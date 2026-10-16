Нидерландците съжаляват за пропуските след равенството с Левски

Левски и НЕК Ниймеген завършиха 1:1 в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Рейналдо даде преднина на българския шампион в 35-ата минута, а Тярон Чери изравни за домакините в 64-ата след грешен пас на вратаря Светослав Вуцов. Равенството донесе първа точка и на двата отбора в турнира.

НЕК започна силно и създаде няколко добри възможности още в началото. Според нидерландските медии NOS и Voetbal International домакините са имали основания да съжаляват за крайния резултат, тъй като са стигнали до повече положения, но са пропуснали да ги реализират. В края на срещата вратарят на Левски спаси удар на Брайън Линсен, а Армстронг Око-Флекс пропусна възможност да върне преднината на българския тим.

Чери: Трябваше да спечелим

Капитанът на НЕК Тярон Чери, който отбеляза изравнителния гол, не скри разочарованието си. „Ако погледна себе си, трябваше да вкарам хеттрик с всички положения, които пропуснах. Когато видиш как се връщаме през второто полувреме, трябва да спечелим“, заяви той пред „Зигo Спорт“, цитиран от Voetbal International.

Чери се възползва от неточен пас на Вуцов при опит на Левски да започне атака от собственото си наказателно поле. Нападателят на НЕК определи попадението като подарък, но призна, че домакините са можели да решат мача с по-добра реализация.

Защитникът Пер Шурс също заяви, че НЕК е трябвало да стигне до трите точки. Той пое отговорност за гола на Рейналдо, който го надигра при излизането си зад защитата. „Разбира се, че съм разочарован. Най-вече от резултата, но и от допуснатия гол“, каза Шурс, според Voetbal International.

Шрьодер: Разочарован съм от резултата

Треньорът на НЕК Дик Шрьодер похвали футболистите си за силното начало и представянето през второто полувреме, но призна, че е очаквал победа. „Доволен съм от представянето на моите футболисти, но съм разочарован от резултата, защото искахме да спечелим“, заяви той след срещата.

Нидерландският специалист трябваше да приеме трето поредно равенство 1:1 за НЕК, който остава без победа в седми пореден мач. Следващият двубой на тима в Лига Европа е гостуване на Динамо Загреб на 22 октомври.

Веласкес защити Вуцов

Хулио Веласкес застана зад Светослав Вуцов и отказа да определи ситуацията като лична вина на вратаря. „Не харесвам твърденията, че някой е направил огромна, непростима грешка. Ние сме едно цяло, един отбор. Ако търсим вина, основно тя е моя“, заяви треньорът на Левски.

Веласкес оцени високо реакцията на отбора след силния натиск на НЕК и благодари за подкрепата от българските привърженици на „Гофертстадион“. Той определи равенството като закономерен резултат и подчерта, че Левски продължава да се развива.

В третия кръг на основната фаза Левски ще гостува на Виктория Пилзен на 22 октомври от 22:00 часа българско време.

Източници: vi.nl, nos.nl, boulevardbulgaria.bg