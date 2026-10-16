Изпълнителният директор на "армейците": Силен ЦСКА, заслужавахме поне точка

Изпълнителният директор на ЦСКА - Вангел Вангелов, коментира загубата на „червените“ с 1:2 от Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Той изрази гордост от представянето на отбора и съжаление за пропуснатата точка, като същевременно даде обнадеждаващи новини за стадион „Българска армия“.

След края на двубоя, Вангелов не спести похвали за съперника и за ЦСКА.

„Наистина силен ЦСКА. Играхме с едни от отборите, които може би са в най-добра форма в Европа в момента. Поздравявам момчетата и продължаваме напред.“

По отношение на амбициите на ЦСКА през сезона и очакванията за титла, изпълнителният директор заяви: „Аз мисля, че отборът наистина има по-голям капацитет и в такива мачове отборът само ще израства и очаквам да се представя все по-добре във всеки изминал мач.“

Една от най-горещите теми сред феновете, завръщането на стадион „Българска армия“, също бе засегната от Вангелов: „Ще бъде скоро, разбира се. Знаете, подписахме официално договор за него. Тази седмица предстоят няколко важни теста, след което ще има яснота точно коя може да е крайната дата за тези мачове. Ще бъде много скоро.“

„Съжалявам наистина, че не взехме точка, защото момчетата го заслужаваха, бореха се страшно много, спечелиха много като отбор. Не мога да кажа. Точно отгоре ми се видя, че има дузпа, но сега пак трябва да я видя на повторения, за да мога да кажа.“