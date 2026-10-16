Спортният директор на Левски: С Бурас и Сангаре щяхме да изглеждаме още по-добре

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели мнението си за представянето на тима в двубоя срещу НЕК Неймеген от основната фаза в Лига Европа. “Сините” стигнаха до ценна точка, след като мачът в Нидерландия завърши 1:1.
“Със смесени чувства съм. От една страна, равенството е закономерно, но от друга имахме възможност да спечелим, затова и изпитвам леко разочарование. Важното е, че отборът расте. Показахме, че можем да се противопоставим на интензитета на домакините”, заяви Костадинов.
“Светльо Вуцов направи добър мач. Всеки греши, но той трябва да направи анализ на случилото се заедно с треньора на вратарите, защото на това ниво подобни грешки са фатални”, коментира бившият халф.
“Не се притеснявам за гостуването на Виктория (Пилзен). Момчетата са жадни за европейските мачове и искат да се докажат в тях. Играем срещу силни отбори, с по-големи бюджети, но успяваме да противодействаме. Съжалявам само, че Акрам Бурас и Мустафа Сангаре не бяха с тима. С тях щяхме да сме още по-силни. Марко Груич е много висока класа за България. Беше въпрос на време да покаже какво може”, добави Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бегай
08:52 16.10.2026
2 Динамовец
Кои бяха тия НЕК ?
Национална Електрическа Компания ли бяха ? Да не са някакви елекротехници ?
Не бях чувал за тях
Че имам още страх от едни скиьори и едни севитьори
08:54 16.10.2026
3 Гост
Коментиран от #7
09:05 16.10.2026
4 Шапкаря
09:07 16.10.2026
5 И КО МУ Е ДОБРЕ!????.
09:07 16.10.2026
6 Ларнака
09:22 16.10.2026
7 На Вуцов
До коментар #3 от "Гост":не съм особен фен този сезон, прави елементарни грешки и в изнасянето на топката, и в самите спасявания, но тук феновете на Левски не ви разбирам - вчера Вуцов реално беше халф по броя на пасовете, и то срещу отбор, който макар и променен този сезон - пресира много здраво, а миналият беше пример за тотален футбол. Повече от нормално е като го натоварят и с това като отговорност - да сбърка поне веднъж, особено при такава ситуация. Отделно испанецът изисква и търси точно такава игра от вратаря - Вуцов ще го забие на пейката и когато Левски не играе срещу барикадирали се отбор пред наказателното си у нас, а срещу тимове, които пресират - ЦСКА, Лудогорец, евротурнири и го накара да влезе в ролята на Вуцов - какво ще стане? НЕК имат проблеми този сезон, но миналия бяха мини футболно чудо.
09:23 16.10.2026