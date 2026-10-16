Спортният директор на Левски: С Бурас и Сангаре щяхме да изглеждаме още по-добре

Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели мнението си за представянето на тима в двубоя срещу НЕК Неймеген от основната фаза в Лига Европа. “Сините” стигнаха до ценна точка, след като мачът в Нидерландия завърши 1:1.

“Със смесени чувства съм. От една страна, равенството е закономерно, но от друга имахме възможност да спечелим, затова и изпитвам леко разочарование. Важното е, че отборът расте. Показахме, че можем да се противопоставим на интензитета на домакините”, заяви Костадинов.

“Светльо Вуцов направи добър мач. Всеки греши, но той трябва да направи анализ на случилото се заедно с треньора на вратарите, защото на това ниво подобни грешки са фатални”, коментира бившият халф.

“Не се притеснявам за гостуването на Виктория (Пилзен). Момчетата са жадни за европейските мачове и искат да се докажат в тях. Играем срещу силни отбори, с по-големи бюджети, но успяваме да противодействаме. Съжалявам само, че Акрам Бурас и Мустафа Сангаре не бяха с тима. С тях щяхме да сме още по-силни. Марко Груич е много висока класа за България. Беше въпрос на време да покаже какво може”, добави Костадинов.