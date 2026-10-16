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Защитник на Манчестър Юнайтед се извини за коментарите си по адрес на ръководството

Защитник на Манчестър Юнайтед се извини за коментарите си по адрес на ръководството

16 Октомври, 2026 09:30 353 0

  • манчестър юнайтед-
  • лисандро мартинес-
  • футбол

Всички знаят, че съм страстна личност и че преживявам футбола с голяма интензивност

Защитник на Манчестър Юнайтед се извини за коментарите си по адрес на ръководството - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес поднесе своите извинения в четвъртък, след като си позволи публично да разкритикува ръководството на клуба след поражението от Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

Във вторник, след мача, аржентинският национал заяви, че Юнайтед са оставили старши треньора Майкъл Карик с недостатъчно добре окомплектован състав и настоя за по-сериозни инвестиции в отбора, както и че очаква „повече от техническия директор Джейсън Уилкокс“.

Преди да публикува извинението си в социалната мрежа Instagram, 28-годишният защитник се е срещнал с клубната ръководство и наставника Майкъл Карик в четвъртък.

„Всички знаят, че съм страстна личност и че преживявам футбола с голяма интензивност. Разочарованието от поражението ме накара да изразя чувствата си в момент и на място, които вероятно не бяха правилните, и за това искам да се извиня“, написа Мартинес.

Според информация на BBC Sport, след изказването си футболистът е бил глобен от клуба.

Впоследствие Мартинес уточни, че е говорил „под въздействието на ярост и разочарование“ и потвърди своята пълна подкрепа към съотборниците си, Майкъл Карик и целия щаб.

„Клубът ни е най-силен, когато сме обединени, и осъзнавам, че думите ми в този момент не спомогнаха за това. Знаем, че всеки един човек в Манчестър Юнайтед прави всичко възможно за постигане на общата ни цел: носенето на успехите, които този клуб и феновете му заслужават“, казва още аржентинецът.


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