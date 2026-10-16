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Спортно издание във Франция: Спорно решение остави ЦСКА без дузпа срещу Монако

Спортно издание във Франция: Спорно решение остави ЦСКА без дузпа срещу Монако

16 Октомври, 2026 10:01 1 760 7

  • цска-
  • монако-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • дузпа

Атмосферата на стадиона беше наелектризираща и даваше сили на домакините, отбелязва „Екип“

Спортно издание във Франция: Спорно решение остави ЦСКА без дузпа срещу Монако - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-известното френско спортно издание „Екип“ отчете, че ЦСКА е можел да получи дузпа срещу Монако при домакинската загуба с 1:2 в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Според публикацията монегаските за постигнали заслужена победа, но през второто полувреме са се измъкнали.

„Монако повтори познатата си грешка от мача с Тулуза (2:2) в събота, а ЦСКА се възползва от предаденото предимство в играта и стигна до гол чрез резервата Жоел Цварц. Атмосферата на стадиона беше наелектризираща и даваше сили на домакините до самия край. ЦСКА можеше да получи дузпа в добавеното време заради спорно решение на Анис Субеир. В крайна сметка Монако остана без загуба от началото на сезона“, пише „Екип“.

Популярното издание нищо не споменава за друга спорна ситуация, при която ЦСКА заслужаваше да получи дузпа в своя полза през второто полувреме зараду нарушение на Садибу Сане срещу Леандро Годой.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МисиркоФ

    6 5 Отговор
    и там ли има платени журналя ???

    10:04 16.10.2026

  • 2 ШАХМАТИСТ

    6 14 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕСТАНЕ С ВЕЛИЧАЕНЕТО НА ТАЗИ СБИРЩИНА ОТ ДЕБЕЛОВРАТИ СПОНСОРИ И "ЧЕРВЕНИ АРМИИ".

    10:10 16.10.2026

  • 3 Българин

    17 3 Отговор
    Цял свят го видя.
    Само някои със СИНИ очила не го видяха.

    Коментиран от #4

    10:13 16.10.2026

  • 4 Левски 1914

    4 15 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    То и целия свят знае ,че отбора ви е фалшив, ама вие сте си заровили главата в пясъка и това е.

    Коментиран от #7

    10:19 16.10.2026

  • 5 Абе

    5 7 Отговор
    И две да им даде, какво ще стане?

    10:25 16.10.2026

  • 6 Продължавайте напред

    3 1 Отговор
    Армейците нямаха късмет още когато им се падна Монако.Освен това никога не са разчитали на късмет.

    11:21 16.10.2026

  • 7 Ти явно си говориш наизуст

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Отвори официалната страница на ЦСКА а сайта на УЕФА.Вчера УЕФА върна миналото на ЦСКА .Официално голмайстор е Бербатов,а с най-много мачове е Тодор Янчев.Всичи постижения на ЦСКА са върнати.

    11:48 16.10.2026

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