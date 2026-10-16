Спортно издание във Франция: Спорно решение остави ЦСКА без дузпа срещу Монако

Най-известното френско спортно издание „Екип“ отчете, че ЦСКА е можел да получи дузпа срещу Монако при домакинската загуба с 1:2 в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Според публикацията монегаските за постигнали заслужена победа, но през второто полувреме са се измъкнали.
„Монако повтори познатата си грешка от мача с Тулуза (2:2) в събота, а ЦСКА се възползва от предаденото предимство в играта и стигна до гол чрез резервата Жоел Цварц. Атмосферата на стадиона беше наелектризираща и даваше сили на домакините до самия край. ЦСКА можеше да получи дузпа в добавеното време заради спорно решение на Анис Субеир. В крайна сметка Монако остана без загуба от началото на сезона“, пише „Екип“.
Популярното издание нищо не споменава за друга спорна ситуация, при която ЦСКА заслужаваше да получи дузпа в своя полза през второто полувреме зараду нарушение на Садибу Сане срещу Леандро Годой.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МисиркоФ
10:04 16.10.2026
2 ШАХМАТИСТ
10:10 16.10.2026
3 Българин
Само някои със СИНИ очила не го видяха.
Коментиран от #4
10:13 16.10.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Българин":То и целия свят знае ,че отбора ви е фалшив, ама вие сте си заровили главата в пясъка и това е.
Коментиран от #7
10:19 16.10.2026
5 Абе
10:25 16.10.2026
6 Продължавайте напред
11:21 16.10.2026
7 Ти явно си говориш наизуст
До коментар #4 от "Левски 1914":Отвори официалната страница на ЦСКА а сайта на УЕФА.Вчера УЕФА върна миналото на ЦСКА .Официално голмайстор е Бербатов,а с най-много мачове е Тодор Янчев.Всичи постижения на ЦСКА са върнати.
11:48 16.10.2026