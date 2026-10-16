Спортно издание във Франция: Спорно решение остави ЦСКА без дузпа срещу Монако

Най-известното френско спортно издание „Екип“ отчете, че ЦСКА е можел да получи дузпа срещу Монако при домакинската загуба с 1:2 в мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Според публикацията монегаските за постигнали заслужена победа, но през второто полувреме са се измъкнали.

„Монако повтори познатата си грешка от мача с Тулуза (2:2) в събота, а ЦСКА се възползва от предаденото предимство в играта и стигна до гол чрез резервата Жоел Цварц. Атмосферата на стадиона беше наелектризираща и даваше сили на домакините до самия край. ЦСКА можеше да получи дузпа в добавеното време заради спорно решение на Анис Субеир. В крайна сметка Монако остана без загуба от началото на сезона“, пише „Екип“.

Популярното издание нищо не споменава за друга спорна ситуация, при която ЦСКА заслужаваше да получи дузпа в своя полза през второто полувреме зараду нарушение на Садибу Сане срещу Леандро Годой.