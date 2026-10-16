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Христо Стоичков: Един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Един португалец развали уникалната вечер

16 Октомври, 2026 10:30 1 745 10

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • юмонако-
  • съдия-
  • лига на конференциите

Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на монегаските

Христо Стоичков: Един португалец развали уникалната вечер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да сподели мнението си за снощния двубой на ЦСКА с Монако в Лигата на конференциите. Камата беше на трибуните на Националния стадион, откъдето изгледа поражението на "червените" с 1:2 от лидера във френската Лига 1.

Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на монегаските.

"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миро

    8 4 Отговор
    Малко играли и с малко паднали!

    10:37 16.10.2026

  • 2 Главите горе, така се прави

    9 2 Отговор
    За нищо не ставате

    10:41 16.10.2026

  • 3 Абе

    7 0 Отговор
    Споко, че има и по-лошо.

    10:42 16.10.2026

  • 4 Всичко беше перфектно

    13 4 Отговор
    Само Стоичков с кратуната не е у ред човека. Да си гледа там рекламите със салама и да не умува

    10:43 16.10.2026

  • 5 Въпрос

    18 2 Отговор
    Стоичков,сладки ли са парите от реклама на хазарт? Спиш ли спокойно,когато много хора те "хранят"? Нали знаеш,че постиженията ти с топката избледняват пред злото с което допринасяш!

    10:43 16.10.2026

  • 6 Ха-ха

    7 1 Отговор
    Селски хитрец

    10:44 16.10.2026

  • 7 Факт

    4 3 Отговор
    Айде, бикоборци, на крива ракета, космосът й пречи... То само с тичане и ръгаме не става.

    11:07 16.10.2026

  • 8 Кой беше ти Бе,не ти знам името

    1 6 Отговор
    Щом още те плюат Ице,значи не са те забравили.Почнат ли да те хвалят,значи сме те загубили.

    11:14 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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