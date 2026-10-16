Христо Стоичков: Един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да сподели мнението си за снощния двубой на ЦСКА с Монако в Лигата на конференциите. Камата беше на трибуните на Националния стадион, откъдето изгледа поражението на "червените" с 1:2 от лидера във френската Лига 1.
Домакините на няколко пъти имаха претенции за дузпа, както и за нарушение срещу Стефано Сенси преди втория гол на монегаските.
"Всичко беше перфектно, скъпи армейци, само един португалец развали уникалната вечер. Главите горе, така се прави отбор, всички задружно", написа Стоичков в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миро
10:37 16.10.2026
2 Главите горе, така се прави
10:41 16.10.2026
3 Абе
10:42 16.10.2026
4 Всичко беше перфектно
10:43 16.10.2026
5 Въпрос
10:43 16.10.2026
6 Ха-ха
10:44 16.10.2026
7 Факт
11:07 16.10.2026
8 Кой беше ти Бе,не ти знам името
11:14 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.