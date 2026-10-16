ЦСКА оглави класации на УЕФА след силния си мач срещу Монако

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки това обаче "армейците" оставиха отлично впечатление с представянето си, а със своята атакуваща и директна игра се изкачиха в челото на няколко престижни класации след първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.
Според сайта на УЕФА отборът на Маркус Гиздол е трети по атаки в целия турнир от общо 36 отбора. "Червените" са направили 12 нападения срещу лидера във френската Лига 1 и са трети по този показател. Пред ЦСКА са само Бран (17 атаки) и Брайтън (13 атаки).
ЦСКА е шести в Лигата на конференциите по създадени положения - 21. Пред "армейците" са Брайтън (34 положения), Панатинайкос (31), Фрайбург (23), Трабзонспор (22), Твенте (22), а Бран, подобно на ЦСКА, е създал 21 положения - опасни и не чак толкова застрашаващи вратата на съперника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ееееееееее...
14:16 16.10.2026
2 Хаха,
14:17 16.10.2026
3 Ъхъ
14:38 16.10.2026
4 Левски 1914
Коментиран от #7, #9
14:47 16.10.2026
5 Абичи
14:47 16.10.2026
6 Георги
14:59 16.10.2026
7 Лилав венец КЗЛ
До коментар #4 от "Левски 1914":Динамовци са припознаващи от 49-та
15:05 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кухорого,
До коментар #4 от "Левски 1914":ЦСКА отказва да умре, не е гунди, че да умре!
15:12 16.10.2026