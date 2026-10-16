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ЦСКА оглави класации на УЕФА след силния си мач срещу Монако

ЦСКА оглави класации на УЕФА след силния си мач срещу Монако

16 Октомври, 2026 14:00 1 047 9

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  • футбол-
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  • лига на конференциите-
  • уефа-
  • статистика

"Червените" са направили 12 нападения срещу лидера във френската Лига 1 и са трети по този показател. Пред ЦСКА са само Бран (17 атаки) и Брайтън (13 атаки)

ЦСКА оглави класации на УЕФА след силния си мач срещу Монако - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки това обаче "армейците" оставиха отлично впечатление с представянето си, а със своята атакуваща и директна игра се изкачиха в челото на няколко престижни класации след първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Според сайта на УЕФА отборът на Маркус Гиздол е трети по атаки в целия турнир от общо 36 отбора. "Червените" са направили 12 нападения срещу лидера във френската Лига 1 и са трети по този показател. Пред ЦСКА са само Бран (17 атаки) и Брайтън (13 атаки).

ЦСКА е шести в Лигата на конференциите по създадени положения - 21. Пред "армейците" са Брайтън (34 положения), Панатинайкос (31), Фрайбург (23), Трабзонспор (22), Твенте (22), а Бран, подобно на ЦСКА, е създал 21 положения - опасни и не чак толкова застрашаващи вратата на съперника.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ееееееееее...

    1 1 Отговор
    Хахахаха евалла бе. Ама аз и без туй си го драпам. Но виж, за българският народ това е нещо велико.

    14:16 16.10.2026

  • 2 Хаха,

    9 1 Отговор
    по всички показатели сме първи , само по точки сме на последно място...

    14:17 16.10.2026

  • 3 Ъхъ

    3 1 Отговор
    В този спорт головете са важни, головете!

    14:38 16.10.2026

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор
    По целия свят мъжете си сменят колите, жените, бирата и др но отбора НЕ. Червените фенове са първите в света дето си смениха отбора и започнаха да викат за тези дето ги млатиха като тъпан на сватба 8 - 0.

    Коментиран от #7, #9

    14:47 16.10.2026

  • 5 Абичи

    0 2 Отговор
    За да сме коректни срещу втория отбор. От титулярите започнаха само трима. Всеки може да направи справка.

    14:47 16.10.2026

  • 6 Георги

    1 0 Отговор
    Голямо постижение. ))))))

    14:59 16.10.2026

  • 7 Лилав венец КЗЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Динамовци са припознаващи от 49-та

    15:05 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кухорого,

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    ЦСКА отказва да умре, не е гунди, че да умре!

    15:12 16.10.2026

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