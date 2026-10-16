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Вратарят на Левски е №1 по спасявания в Лига Европа

Вратарят на Левски е №1 по спасявания в Лига Европа

16 Октомври, 2026 14:30 594 5

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Въпреки това обаче Светослав Вуцов е лидер в много престижна класация - по брой спасявания сред всички вратари в основната фаза на Лига Европа

Вратарят на Левски е №1 по спасявания в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Левски Светослав Вуцов направи огромна грешка при равенството (1:1) с НЕК Ниймеген. Според мнозина, ако той не беше сбъркал фатално при изравенителния гол на нидерландците, "сините" със сигурност щяха да си тръгнат с трите точки.

Въпреки това обаче Светослав Вуцов е лидер в много престижна класация - по брой спасявания сред всички вратари в основната фаза на Лига Европа. Стражът има цели 14 спасявания в двата си мача до момента - 0:1 от РБ Залцбург и 1:1 с НЕК Ниймеген.

Зад него се нареждат Христойоргос от ОФИ Крит с 13 и Лебан от Целье с 12.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простьо

    7 1 Отговор
    И номер едно по асистенции.

    14:38 16.10.2026

  • 2 Мимч

    6 2 Отговор
    Тази класация е ала бала.Той може да води по спасявания,щото и защитата пред него допуска много удари,но най важното води и по допуснат и глупави голови от негови фрапантни грешки и загубени точки и мачове..

    14:50 16.10.2026

  • 3 Гунди

    4 1 Отговор
    Стига, стига! А, по гафове е с Футболен Оскар! Колко мача загубихме или се провалихме заради лигльото?! Махайте го!

    14:53 16.10.2026

  • 4 Мхмм

    0 0 Отговор
    Плюс вратаря им е слаб и много удари има към вратата на Левски, тоест и защитата им не струва, самият им капитан Кристиан Димитров го задминават като пътен знак. В нападение не задържат дълго топката и само връщат към вратаря, те изобщо и типични нападатели нямат. Рейналдо е бърз, но 99% са му пропуски и има едва няколко гола.

    15:17 16.10.2026

  • 5 За сега е добре с главата

    0 0 Отговор
    Наследник на голяма телешка глава,с посредствени емоции.

    15:17 16.10.2026

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