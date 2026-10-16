Вратарят на Левски е №1 по спасявания в Лига Европа

Вратарят на Левски Светослав Вуцов направи огромна грешка при равенството (1:1) с НЕК Ниймеген. Според мнозина, ако той не беше сбъркал фатално при изравенителния гол на нидерландците, "сините" със сигурност щяха да си тръгнат с трите точки.

Въпреки това обаче Светослав Вуцов е лидер в много престижна класация - по брой спасявания сред всички вратари в основната фаза на Лига Европа. Стражът има цели 14 спасявания в двата си мача до момента - 0:1 от РБ Залцбург и 1:1 с НЕК Ниймеген.

Зад него се нареждат Христойоргос от ОФИ Крит с 13 и Лебан от Целье с 12.