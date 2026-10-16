Бруно Мишел категоричен: Формула 2 ще завърши сезона според плана в Катар и Абу Даби

Изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел увери, че шампионатът ще приключи по първоначална програма със състезанията в Катар и Абу Даби. Въпреки сложната и несигурна обстановка в Близкия изток, французинът заяви, че към момента няма основания за отмяна на финалните два кръга от сезона.

Регионът продължава да бъде в центъра на сериозно геополитическо напрежение, което породи въпроси около провеждането на големи спортни прояви. Формула 1 обаче продължава да подготвя стартовете на пистите „Лусаил“ и „Яс Марина“, а поддържащият шампионат на Ф2 стриктно ще следва решенията на кралската категория.

„Катар и Абу Даби са в календара и ще завършим шампионата там. Следваме Формула 1 в това отношение. Те са напълно наясно със ситуацията и с необходимите мерки, за да гарантират, че двете състезания ще се проведат при възможно най-добрите условия“, коментира Мишел пред медиите.

Имола остава като резервен вариант за Формула 1

В падока се появиха неофициални информации, че ръководството на Ф1 разглежда пистата в Имола (Италия) като потенциален алтернативен вариант, ако ситуационната динамика наложи промяна в графика. Към момента обаче липсва потвърждение дали Формула 2 също би се състезавала на италианското трасе при подобен развой.

Мишел бе категоричен, че подобни рокади са само хипотетични:

„Катар и Абу Даби няма да бъдат отменени. Имаме мнение по много въпроси, но мога да ви кажа, че категорично искаме да завършим сезона там. Формула 1 също следва този план и именно натам се движим.“

Рискът от преждевременно решаване на титлата

В случай че състезанията в Близкия изток бъдат окончателно отменени без намерена алтернатива, сезонът във Формула 2 би приключил служебно. При този сценарий лидерът в класирането Рафаел Камара би станал шампион автоматично — развой, който би ощетял и прекия му преследвач Никола Цолов в битката за короната.

„Това би било много тъжно. Не мисля, че ще се стигне дотам. Не би било добре да се върнем назад и да кажем, че шампионът е бил определен преди месец, а сега просто го коронясваме официално. Искаме категорично да завършим шампионата според първоначалния план“, добави шефът на Ф2.

Засега позицията на ръководството остава твърда, като окончателната развръзка за календара ще се определи от развитието на събитията през следващите седмици.