Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА глоби Испания заради ислямофобски скандирания

ФИФА глоби Испания заради ислямофобски скандирания

16 Октомври, 2026 18:57 498 1

  • фифа-
  • испания-
  • георги кабаков-
  • дискриминация-
  • футбол

Испанската федерация ще плати около 18 000 евро и ще затвори 15% от стадиона за следващия си домакински приятелски мач

ФИФА глоби Испания заради ислямофобски скандирания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ФИФА потвърди санкцията срещу Кралската испанска футболна федерация заради дискриминационни скандирания по време на приятелския мач между Испания и Египет. Срещата се игра на 31 март 2026 г. на стадион „Корнеля-Ел Прат“ край Барселона и завърши 0:0 под ръководството на българския съдия Георги Кабаков.

Испанските фенове са започнали да скандират антимюсюлмански лозунги около 10-ата минута на първото полувреме. Скандиранията са се повторили и в началото на втората част. По време на мача част от публиката е освиркала египетския химн, а сред скандиранията е било и „Мюсюлманин е този, който не скача“.

На видеостените на стадиона е било излъчено предупреждение срещу дискриминационното поведение, а дикторът е призовал зрителите да се противопоставят на ксенофобските прояви. Посланието е било повторено в началото на второто полувреме.

Дисциплинарната комисия на ФИФА е наложила глоба от 20 000 долара, или около 18 000 евро, както и ограничение за следващия домакински приятелски мач на испанския национален отбор. Тогава федерацията ще трябва да остави недостъпни най-малко 15% от местата на стадиона, като ограничението по възможност трябва да бъде приложено в секторите зад вратите.

Санкцията допуска и алтернативен вариант. С предварително одобрение от ФИФА испанската федерация може да използва тези места за семейства, студенти, обществени групи или организации, които работят срещу дискриминацията. Планът трябва да включва и видими послания срещу дискриминацията и да бъде представен най-късно 15 дни преди мача.

След инцидента ФИФА започна дисциплинарно производство, като определи скандиранията като „антиислямски и ксенофобски“. Испанската футболна федерация осъди поведението, а селекционерът Луис де ла Фуенте го определи като „недопустимо“.

В становището си по случая федерацията е заявила, че скандиранията не представляват дискриминационно поведение. Дисциплинарната комисия е отхвърлила този аргумент и е обявила Испания за отговорна за поведението на своите привърженици.

Испанската федерация е посочила, че е реагирала незабавно чрез предупреждения по стадиона и съдействие на отговорните органи. Тя смята санкцията за прекомерна и възнамерява да я обжалва пред Спортния арбитражен съд. Апелативният орган на ФИФА вече е потвърдил първоначалното решение.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    0 1 Отговор
    На фифата,фефата и фуфата и е лесно,но явно испанците не са забравили,че векове на тяхната територия са се разпореждали ислямисти.

    19:43 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове