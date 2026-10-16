ФИФА глоби Испания заради ислямофобски скандирания

ФИФА потвърди санкцията срещу Кралската испанска футболна федерация заради дискриминационни скандирания по време на приятелския мач между Испания и Египет. Срещата се игра на 31 март 2026 г. на стадион „Корнеля-Ел Прат“ край Барселона и завърши 0:0 под ръководството на българския съдия Георги Кабаков.

Испанските фенове са започнали да скандират антимюсюлмански лозунги около 10-ата минута на първото полувреме. Скандиранията са се повторили и в началото на втората част. По време на мача част от публиката е освиркала египетския химн, а сред скандиранията е било и „Мюсюлманин е този, който не скача“.

На видеостените на стадиона е било излъчено предупреждение срещу дискриминационното поведение, а дикторът е призовал зрителите да се противопоставят на ксенофобските прояви. Посланието е било повторено в началото на второто полувреме.

Дисциплинарната комисия на ФИФА е наложила глоба от 20 000 долара, или около 18 000 евро, както и ограничение за следващия домакински приятелски мач на испанския национален отбор. Тогава федерацията ще трябва да остави недостъпни най-малко 15% от местата на стадиона, като ограничението по възможност трябва да бъде приложено в секторите зад вратите.

Санкцията допуска и алтернативен вариант. С предварително одобрение от ФИФА испанската федерация може да използва тези места за семейства, студенти, обществени групи или организации, които работят срещу дискриминацията. Планът трябва да включва и видими послания срещу дискриминацията и да бъде представен най-късно 15 дни преди мача.

След инцидента ФИФА започна дисциплинарно производство, като определи скандиранията като „антиислямски и ксенофобски“. Испанската футболна федерация осъди поведението, а селекционерът Луис де ла Фуенте го определи като „недопустимо“.

В становището си по случая федерацията е заявила, че скандиранията не представляват дискриминационно поведение. Дисциплинарната комисия е отхвърлила този аргумент и е обявила Испания за отговорна за поведението на своите привърженици.

Испанската федерация е посочила, че е реагирала незабавно чрез предупреждения по стадиона и съдействие на отговорните органи. Тя смята санкцията за прекомерна и възнамерява да я обжалва пред Спортния арбитражен съд. Апелативният орган на ФИФА вече е потвърдил първоначалното решение.