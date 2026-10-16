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Война в испанския футбол: Реал Мадрид поиска незабавната оставка на Хавиер Тебас

Война в испанския футбол: Реал Мадрид поиска незабавната оставка на Хавиер Тебас

16 Октомври, 2026 19:18 513 0

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Поредица от атаки и сянката на случая „Негрейра“

Война в испанския футбол: Реал Мадрид поиска незабавната оставка на Хавиер Тебас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид излезе с изключително остра официална позиция, с която настоява за незабавната оставка на Хавиер Тебас от постовете президент на Ла Лига и вицепрезидент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF). Повод за драстичната реакция на „кралския клуб“ станаха скорошни изказвания на Тебас, в които той оприличи медийните и комуникационни методи на мадридчани с пропагандните техники на нацисткия министър Йозеф Гьобелс.

От Реал Мадрид определят сравнението като „абсолютно нетърпимо“ и категорично отхвърлят последвалите опити за извинение и уточнения от страна на шефа на испанския елит, че е визирал единствено пропагандните прийоми, а не самата националсоциалистическа идеология. Според борда на шампионите това по никакъв начин не намалява обидния и скандален характер на квалификациите.

В декларацията си мадридският гранд обвинява Тебас в системна и целенасочена кампания срещу клуба, неговия президент Флорентино Перес и клубната телевизия Real Madrid TV.

Освен това „белите“ за пореден път повдигнаха скандалния казус „Негрейра“, свързан с неколкогодишните милионни плащания от страна на Барселона към бившия вицепрезидент на Съдийската комисия в Испания Хосе Мария Енрикес Негрейра.

От Реал Мадрид подчертаха, че вместо да си позволява непремерени атаки и квалификации, Тебас е длъжен да вложи усилията си в пълното разплитане на съдийския скандал и осъществяването на реални реформи за изчистване на имиджа на испанския футбол.


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