Нов тежък удар за Челси: Рийс Джеймс претърпя операция и пак е извън терените

Капитанът на Челси Рийс Джеймс претърпя успешна хирургическа интервенция на коляното след контузия, получена по време на клубните тренировки. Новината потвърди мениджърът на сините от Лондон Шаби Алонсо.

Травмата е дошла в изключително неприятен момент за 26-годишния английски национал, който е бързал да се върне в оптимална форма.

„Той искаше да направи силно завръщане след паузата за националните отбори, но по време на последната тренировка получи травма. Искахме да подходим предпазливо и да изчакаме резултатите от изследванията. Операцията премина успешно. Не се ангажираме с конкретни срокове, но той ще бъде извън игра за няколко седмици“, разкри Алонсо на пресконференцията си преди гостуването на Евертън във Висшата лига.

Джеймс се е контузил непосредствено преди изразителната победа с 5:1 над Борнемут на „Стамфорд Бридж“. Въпреки че Шаби Алонсо се изказа предпазливо относно възстановяването му, редица британски издания твърдят, че бранителят може да остане извън строя за период от около три месеца.

Поредицата от контузии продължава да мъчи десния краен защитник през последните няколко сезона, като поради здравословни проблеми той бе принуден да пропусне и последните официални двубои на националния отбор на Англия.