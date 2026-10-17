Скандал в НБА: Испанският Сарагоса заплашва да блокира трансфера на новобранец в Оклахома Сити

Баскетболен клуб Сарагоса хвърли истинска бомба зад океана, след като заяви категорично, че новопривлеченият играч в Оклахома Сити Тъндър – Адай Мара, няма право да се състезава за тима от НБА поради действащ договор с испанския тим.

221-сантиметровият център беше изкаран под номер 12 в драфта и подписа сочен договор с „Гръмотевиците“, гарантиращ му близо 6 милиона долара на сезон. От испанския клуб обаче са категорични, че правата му в Европа все още принадлежат на тях.

Ръководството на Сарагоса, чийто екип Мара носеше в периода 2021–2023 г., излезе с официална позиция, в която твърди, че до момента в клуба не е постъпвало официално искане за трансфер. От там обявиха, че дори такова да бъде изпратено, те ще му се противопоставят с всички средства.

Клубът вече е сезирал официално ръководството на Националната баскетболна асоциация (НБА), Испанската баскетболна федерация, Международната федерация (ФИБА), както и ръководството на самите Оклахома Сити Тъндър.

Казусът датира още от 2023 година, когато Мара напусна Испания, за да заиграе в колежанското първенство на САЩ (NCAA) с екипа на УКИЛА (Университета на Калифорния, Лос Анджелис). През 2025 година той смени отбора и премина в Мичиган, с който триумфира с шампионската титла тази пролет.

Според правилата на ФИБА обаче преминаването на младия баскетболист в университетския шампионат на САЩ не прекратява автоматично професионалния му договор с европейския клуб. Именно на това правно основание от Сарагоса твърдят, че испанският му контракт остава активен, което поставя под сериозен въпрос дебюта му в НБА.