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УЕФА с позитивни впечатления след първата инспекция за домакинството ни на Евро 2028 до 19 г.

УЕФА с позитивни впечатления след първата инспекция за домакинството ни на Евро 2028 до 19 г.

16 Октомври, 2026 20:14 490 2

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Експертният екип на европейската футболна централа инспектира стадионите

УЕФА с позитивни впечатления след първата инспекция за домакинството ни на Евро 2028 до 19 г. - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България направи първа важна крачка в подготовката си за европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г. В рамките на първата инспекционна визита по-рано тази седмица представители на УЕФА посетиха стадионите, тренировъчните комплекси и хотелите, предвидени да посрещнат осемте най-добри отбора на континента в тази възрастова група, и останаха с позитивни впечатления от видяното.

По време на посещението експертният екип на европейската футболна централа инспектира стадионите „Христо Ботев“ и "Христо Бонев" в Пловдив, Георги Бенковски“ в Пазарджик и стадион “Берое“ в Стара Загора, както и тренировъчните бази в Коматево, на „Локомотив“, в Марково, Оризаре и Съединение.

“Първите впечатления на колегите от УЕФА са позитивни, но подготовката тепърва навлиза в същинския си етап. Предстои сериозна работа по завършването и подобряването на стадионите, както и по поддръжката на тренировъчните бази в отлично състояние до началото на шампионата”, заяви зам.-директорът на БФС по международните въпроси Ивета Банкова, която е начело на Организационния комитет на турнира.

В следващите етапи от подготовката и след получаване на официалния доклад от УЕФА Българският футболен съюз ще проведе официални срещи с ръководствата на общините, представителите на клубовете, чиито стадиони и бази са включени в проекта, както и всички останали ангажирани страни.

Целта е да бъдат обсъдени конкретните стъпки, необходимите подобрения и координацията между всички участници в процеса.

Г-жа Банкова допълни, че БФС ще положи всички усилия да подпомогне подобряването на спортната инфраструктура, така че тя да отговори на изискванията за домакинство на европейското първенство.

“За нас е от първостепенно значение инвестициите и подобренията да имат дългосрочен ефект и след края на турнира, оставяйки реално наследство за футболните клубове, младите играчи и градовете домакини.
Българският футболен съюз благодари на всички участници в подготовката, както и на общините за съдействието и подкрепата. Вярваме, че чрез съвместни усилия, добра координация и последователна работа България ще успее да организира едно незабравимо европейско първенство през 2028 година — събитие, което не само ще посрещне бъдещите звезди на европейския футбол, но и ще остави трайна положителна следа за българския футбол”, завърши г-жа Банкова.


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