Решение на един от битовите проблеми в Пирин: Бар осигурява храненето на тима преди мачовете

Ръководството и състезателите на Пирин (Благоевград) глътнаха глътка въздух, след като днес бе намерено решение на един от най-наболелите организационни проблеми в тима през последните седмици – осигуряването на организирано хранене за представителния отбор преди официалните двубои.

Благодарение на протегнатата ръка от страна на местния бар „Дива“, футболистите на „орлетата“ отново ще имат възможност да се събират на обща хранителна режимна маса преди мачовете си.

Собственикът на популярното заведение Васил Димитров сподели, че целта на жеста не е реклама, а даване на положителен пример за цялата местна бизнес общност. Според него всеки предприемач в града, независимо от мащаба на своята дейност, може да прояви съпричастност и да протегне ръка на Пирин в този изключително труден момент.

От благоевградския клуб изразиха силна благодарност за подкрепата и излязоха с официално съобщение:

„Жестът на Васил Димитров показва, че подкрепата за Пирин може да има различни измерения и че дори конкретна помощ за ежедневните нужди на отбора е от съществено значение. В настоящата ситуация подобни инициативи са важна стъпка към обединяването на благоевградската общественост около бъдещето на клуба. ПФК „Пирин“ изказва своята благодарност към Васил Димитров и екипа на бар „Дива“ за проявената съпричастност и подкрепа.“