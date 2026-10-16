Новини
Спорт »
Бг футбол »
Решение на един от битовите проблеми в Пирин: Бар осигурява храненето на тима преди мачовете

Решение на един от битовите проблеми в Пирин: Бар осигурява храненето на тима преди мачовете

16 Октомври, 2026 20:43 527 2

  • пирин благоевград-
  • бар дива-
  • васил димитров-
  • благоевград-
  • български футбол-
  • втора лига-
  • спонсорство

От благоевградския клуб изразиха силна благодарност

Решение на един от битовите проблеми в Пирин: Бар осигурява храненето на тима преди мачовете - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството и състезателите на Пирин (Благоевград) глътнаха глътка въздух, след като днес бе намерено решение на един от най-наболелите организационни проблеми в тима през последните седмици – осигуряването на организирано хранене за представителния отбор преди официалните двубои.

Благодарение на протегнатата ръка от страна на местния бар „Дива“, футболистите на „орлетата“ отново ще имат възможност да се събират на обща хранителна режимна маса преди мачовете си.

Собственикът на популярното заведение Васил Димитров сподели, че целта на жеста не е реклама, а даване на положителен пример за цялата местна бизнес общност. Според него всеки предприемач в града, независимо от мащаба на своята дейност, може да прояви съпричастност и да протегне ръка на Пирин в този изключително труден момент.

От благоевградския клуб изразиха силна благодарност за подкрепата и излязоха с официално съобщение:

„Жестът на Васил Димитров показва, че подкрепата за Пирин може да има различни измерения и че дори конкретна помощ за ежедневните нужди на отбора е от съществено значение. В настоящата ситуация подобни инициативи са важна стъпка към обединяването на благоевградската общественост около бъдещето на клуба. ПФК „Пирин“ изказва своята благодарност към Васил Димитров и екипа на бар „Дива“ за проявената съпричастност и подкрепа.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    От кога по-баровете хранят !?!?!? По-наше време там се напивахме след мач.Пфу...

    20:46 16.10.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Много ама много нелепа статия! Първо на първо - тоя като не го прави с цел реклама, защо дава интервюта и се споменава името и това на кръчмата?! И второто, трябва някой кръчмар да предложи на собственика на отбора да ги нахрани организирано ли?! Собственикът и цялата администрация на отбора дори не са се сетили, че като искаш да ядеш, може да отидеш на кръчма ли? Изобщо с този пасквил, освен реклама на кръчмата и заявление за нулевия капацитет на администрацията на Пирин, нищо друго не се постига!! Тая статия е за консумация на ниво - местния вестник! Кой в държавата се интересува от това, къде ще ручат ритнитопковците на Пирин?

    20:54 16.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове