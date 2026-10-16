Реал Мадрид обвързва Джуд Белингам с нов дългосрочен договор

Английската суперзвезда Джуд Белингам е поредният основен футболист на Реал Мадрид, който ще поднови своя договор с клуба. Според авторитетното испанско издание AS, ръководството на „кралския клуб“ и 23-годишният халф са постигнали пълна договореност за удължаване на сътрудничеството им до 30 юни 2031 година.

Белингам пристигна на „Сантяго Бернабеу“ през лятото на 2023 година от Борусия Дортмунд, като настоящото му споразумение бе валидно до лятото на 2029 г. Новият контракт е съпроводен и със значително увеличено възнаграждение, което напълно отговаря на статута му на един от най-влиятелните полузащитници в световния футбол.

Преговорите между двете страни са започнали още в края на миналия сезон. Английският национал нееднократно е заявявал, че се чувства изключително щастлив в испанската столица, което ясно се вижда и от впечатляващото му представяне на корта.

Формата на халфа бе затвърдена и на изминалия Мондиал 2026, където Белингам бе сред най-добрите играчи на турнира и помогна на своя национален отбор, реализирайки 6 попадения.