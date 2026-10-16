Лазаретът на Интер се разраства: Бенжамен Павар е с мускулна контузия и пропуска серия от важни мачове

Защитникът на Интер Бенжамен Павар получи контузия и ще трябва да отсъства от терените през следващите няколко седмици. От миланския гранд официално потвърдиха, че френският национал е диагностициран с разтежение в аддукторите на десния крак.

Според водещите спортни медии в Италия възстановяването на бранителя ще отнеме около три седмици.

Срокът на възстановяване означава, че Павар няма да бъде на разположение на треньорския щаб за серия от ключови сблъсъци в Серия "А" и Шампионската лига. Французинът ще пропусне предстощите мачове срещу Болоня, Шахтьор (Донецк), Фиорентина, Венеция, градското дерби с Милан, както и двубоите срещу Фейенорд и Комо.

До този момент през сезона Павар бе записал четири участия за „нерадзурите“.

Отсъствието на Павар е нов тежък удар за Интер, където контузиите започват сериозно да притискат състава. Във физиотерапевтичния кабинет на клуба вече се намират Джон Стоунс, Къртис Джоунс и капитанът Лаутаро Мартинес, които също лекуват различни травми.