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Новак Джокович получи „уайлд кард“ за Базел в преследване на Финалите на ATP

Новак Джокович получи „уайлд кард“ за Базел в преследване на Финалите на ATP

16 Октомври, 2026 21:18 370 1

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За да си осигури билет за престижния турнир на най-добрите в края на годината, рекордният седемкратен шампион трябва да завърши в топ 9 на ранглистата

Новак Джокович получи „уайлд кард“ за Базел в преследване на Финалите на ATP - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сръбската тенис легенда Новак Джокович ще вземе участие на турнира от сериите ATP 500 в Базел (Швейцария) по-късно този месец, след като организаторите му предоставиха специална покана („уайлд кард“).

Това ще бъде четвърто участие за сърбина в Базел, но първо от далечната 2011 година насам. 39-годишният тенисист има баланс от 12 победи и 2 загуби в надпреварата, като безспорно най-паметният му момент в Швейцария е шампионският трофей през 2009 г., когато надделя на финала над любимеца на местната публика Роджър Федерер.

Основната цел пред Джокович до края на сезона е класиране за Финалите на ATP за 17-и път в кариерата му. В момента той се намира на 11-о място в годишната класация Race to Turin.

За да си осигури билет за престижния турнир на най-добрите в края на годината, рекордният седемкратен шампион трябва да завърши в топ 9 на ранглистата. Шансовете му се увеличават и от факта, че Яник Синер приключи сезона си рано заради тежка контузия в коляното, което отваря допълнителна позиция за класиране.

Джокович пристига в Швейцария с високо самочувствие, след като по-рано този месец спечели своята 102-ра титла в кариерата и първа за настоящия сезон от силния турнир в Пекин.

В Базел сърбинът ще се присъедини към силна компания от тенисисти, сред които личат имената на Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън и Тейлър Фриц. Надпреварата в швейцарския град ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.


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