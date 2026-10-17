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Купата на България продължава с нови седем мача днес - програма

Купата на България продължава с нови седем мача днес - програма

17 Октомври, 2026 08:22 414 0

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  • локомотив софия-
  • славия-
  • пирин

Вече се изиграха две срещи

Купата на България продължава с нови седем мача днес - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа на България
1/16 финали:

Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948 0:4
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив 0:2

17 октомври, събота, 12:00
Вихрен Сандански - Локомотив София *

17 октомври, събота, 15:00
Локомотив Горна Оряховица - Септември София
Академик Свищов - Славия
Рилски спортист - Дунав Русе
Марек Дупница - Черно море *
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик

17 октомври, събота, 18:00
Берое Стара Загора - Лудогорец *

18 октомври, неделя, 12:00
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив *

18 октомври, неделя, 15:00
Спартак Пловдив - Арда Кърджали
Фратрия - Ботев Враца
Несебър - ЦСКА *

18 октомври, неделя, 18:00
Спартак Плевен - Левски *

19 октомври, понеделник, 18:00
Добруджа Добрич - Монтана

19 октомври, понеделник, 19:00
Етър Велико Търново - Спартак Варна *

- мачовете със звездичка * ще бъдат излъчени на живо по Диема спорт!


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