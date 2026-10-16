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Ивайло Иванов за трудния момент в Локомотив (Пловдив): „Имаме големи амбиции, но ни трябва време“

Ивайло Иванов за трудния момент в Локомотив (Пловдив): „Имаме големи амбиции, но ни трябва време“

16 Октомври, 2026 21:37 482 0

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Халфът не спести истината за актуалната ситуация на „Лаута“

Ивайло Иванов за трудния момент в Локомотив (Пловдив): „Имаме големи амбиции, но ни трябва време“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) Ивайло Иванов не спести истината за актуалната ситуация на „Лаута“, признавайки, че клубът преминава през сложен и труден период. Въпреки това халфът изрази увереност, че „смърфовете“ притежават необходимия характер и амбиция, за да превъзмогнат спада.

„Имаме страхотен колектив, тренираме наистина здраво, борим се и сме едно цяло. Трябва ни обаче още малко време, за да се сработим напълно с новите футболисти. Случи ли се това – резултатите неминуемо ще дойдат. Обстановката в момента е трудна и тежка, но точно в такъв момент е задължително да има лидери, които да поемат отговорност, да хванат нещата в свои ръце и да ни изведат от ситуацията“, коментира Иванов.

Футболистът подчерта ключовата роля на феновете на Локомотив в този преходен момент и увери, че отборът няма да се предаде в турнира за Купата на България.

„Изключително важно е феновете да продължат да са плътно зад нас. Те винаги са ни подкрепяли, но точно сега имаме най-голяма нужда от тях. В турнира за Купата играем мач за мач – ще правим всичко възможно да побеждаваме. Амбициите ни за това състезание остават изключително големи“, категоричен бе халфът.


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