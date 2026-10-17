Спортът по ТВ в събота (17 октомври)

09:30 Голф: DP World India Championship - MAX Sport 2
11:30 Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1
12:00 Футбол: Вихрен – Локомотив София - Диема Спорт
12:25 Колоездене на писта: Световен шампионат -Евроспорт 2
14:00 Футбол: Волфсбург – Хайденхайм - Диема Спорт 3
14:00 Колоездене: Обиколка на Нидерландия - Евроспорт 1
14:00 Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1
14:30 Футбол: Евертън – Челси - Диема Спорт 2
14:30 Футбол: Уотфорд – Чарлтън Нова Спорт
15:00 Футбол: Еспаньол – Атлетико Мадрид - MAX Sport 4
15:00 Футбол: Марек Дупница – Черно море - Диема Спорт
15:00 Падел: Премиер тур в Милано - Ринг тв
15:50 Волейбол: Закса - Богданка - MAX Sport 2
16:00 Колоездене: Обиколка на Нидерландия - Евроспорт 1
16:00 Футбол: Венеция – Наполи - MAX Sport 3
16:15 Волейбол: Левски - Локомотив Авия Пловдив - MAX One
16:30 Унион Берлин – Борусия Дортмунд - Диема Спорт 3
17:00 Футбол: Брентфорд – Ливърпул - Диема Спорт 2
17:00 Футбол: Манчестър Сити – Ипсуич - Нова Спорт
17:15 Футбол: Виляреал – Елче - MAX Sport 4
18:00 Футбол: Берое – Лудогорец - Диема Спорт
18:50 GT World Challenge Europe в Португалия - БНТ 3
19:00 Футбол: Болоня – Интер - MAX Sport 3
19:00 Баскетбол: Манреса - Уникаха - Нова Спорт
19:00 Волейбол: Верона - Лубе Чивитанова - MAX Sport 2
19:15 Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА - MAX One
19:30 Футбол: Бетис – Барселона - MAX Sport 4
19:30 Футбол: Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг - Диема Спорт 3
19:30 Футбол: Нюкасъл – Астън Вила - Диема Спорт 2
21:30 Футбол: Хановер 96 – Санкт Паули - Нова Спорт
21:30 Бойни спортове, Cage Warriors 211 в Рим - MAX Sport 1
21:45 Футбол: Рома – Дженоа - MAX Sport 3
21:45 Футбол: Лил – Брест - Диема Спорт 3
21:45 Футбол: Троа – Ланс - Диема Спорт 2
22:00 Футбол: Валенсия – Атлетик Билбао - MAX Sport 4
22:00 Баскетбол: Бургос - Обрадойро - Диема Спорт
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