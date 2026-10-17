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Спортът по ТВ в събота (17 октомври)

Спортът по ТВ в събота (17 октомври)

17 Октомври, 2026 09:03 519 0

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  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (17 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09:30 Голф: DP World India Championship - MAX Sport 2

11:30 Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1

12:00 Футбол: Вихрен – Локомотив София - Диема Спорт

12:25 Колоездене на писта: Световен шампионат -Евроспорт 2

14:00 Футбол: Волфсбург – Хайденхайм - Диема Спорт 3

14:00 Колоездене: Обиколка на Нидерландия - Евроспорт 1

14:00 Тенис: Турнир за мъже в Шанхай - MAX Sport 1

14:30 Футбол: Евертън – Челси - Диема Спорт 2

14:30 Футбол: Уотфорд – Чарлтън Нова Спорт

15:00 Футбол: Еспаньол – Атлетико Мадрид - MAX Sport 4

15:00 Футбол: Марек Дупница – Черно море - Диема Спорт

15:00 Падел: Премиер тур в Милано - Ринг тв

15:50 Волейбол: Закса - Богданка - MAX Sport 2

16:00 Колоездене: Обиколка на Нидерландия - Евроспорт 1

16:00 Футбол: Венеция – Наполи - MAX Sport 3

16:15 Волейбол: Левски - Локомотив Авия Пловдив - MAX One

16:30 Унион Берлин – Борусия Дортмунд - Диема Спорт 3

17:00 Футбол: Брентфорд – Ливърпул - Диема Спорт 2

17:00 Футбол: Манчестър Сити – Ипсуич - Нова Спорт

17:15 Футбол: Виляреал – Елче - MAX Sport 4

18:00 Футбол: Берое – Лудогорец - Диема Спорт

18:50 GT World Challenge Europe в Португалия - БНТ 3

19:00 Футбол: Болоня – Интер - MAX Sport 3

19:00 Баскетбол: Манреса - Уникаха - Нова Спорт

19:00 Волейбол: Верона - Лубе Чивитанова - MAX Sport 2

19:15 Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА - MAX One

19:30 Футбол: Бетис – Барселона - MAX Sport 4

19:30 Футбол: Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг - Диема Спорт 3

19:30 Футбол: Нюкасъл – Астън Вила - Диема Спорт 2

21:30 Футбол: Хановер 96 – Санкт Паули - Нова Спорт

21:30 Бойни спортове, Cage Warriors 211 в Рим - MAX Sport 1

21:45 Футбол: Рома – Дженоа - MAX Sport 3

21:45 Футбол: Лил – Брест - Диема Спорт 3

21:45 Футбол: Троа – Ланс - Диема Спорт 2

22:00 Футбол: Валенсия – Атлетик Билбао - MAX Sport 4

22:00 Баскетбол: Бургос - Обрадойро - Диема Спорт


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