Спортът по ТВ в събота (17 октомври)

Новата Tesla се изстрелва до 100 км/ч за по-малко от секунда, развива 616 км/ч и... може да лети (ВИДЕО)

Когато технологичните граници между автомобилостроенето и аерокосмическата индустрия се стопят, резултатът е машина, която сякаш е излязла от футурист ...