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Ендрик измести Браим Диас, мароканецът пред евентуален зимен наем

Ендрик измести Браим Диас, мароканецът пред евентуален зимен наем

17 Октомври, 2026 09:30 442 0

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  • ла лига-
  • трансфери-
  • испански футбол

Ситуацията до толкова е променена, че в медийното пространство вече се забелязва сериозен обрат спрямо зимните планове на мадридчани

Ендрик измести Браим Диас, мароканецът пред евентуален зимен наем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Браим Диас в Реал Мадрид изглежда все по-несигурно, а минутите му на терена заплашват да намалеят драстично през следващите месеци. 27-годишният марокански национал в момента е далеч от най-добрата си физическа и спортна форма.

Допълнителен удар върху статута му е нанесенал двубоят на „кралския клуб“ в Рим. След силното включване на младия бразилски талант Ендрик като резерва в тази среща, бразилецът официално е изпреварил Диас в йерархията на атакуващите футболисти за старши треньора.

Към спада във формата на Диас се добавят и периодични здравословни проблеми, които сериозно ограничават спортните му възможности и пречат на ритъма му. От началото на настоящия сезон в Ла Лига той е записал участие в едва три двубоя.

Ситуацията до толкова е променена, че в медийното пространство вече се забелязва сериозен обрат спрямо зимните планове на мадридчани. Ако доскоро се предполагаше, че Реал Мадрид може да преотстъпи Ендрик под наем през януари, за да трупа опит, сега подобен сценарий за зимна преквалификация се очертава като далеч по-вероятен именно за Браим Диас.


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