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НЕК Ниймеген с официално съобщение за разпределените от Левски билети

НЕК Ниймеген с официално съобщение за разпределените от Левски билети

17 Октомври, 2026 11:12 455 1

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От ръководството на нидерландците разкриха, че са изпълнили изискванията на УЕФА

НЕК Ниймеген с официално съобщение за разпределените от Левски билети - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нидерландският клуб НЕК Ниймеген излезе с официална позиция и подробно разяснение относно присъствието на привърженици на Левски в домакинските сектори на „Гофертстадион“ по време на двубоя между двата тима от Лига Европа, завършил при равенство 1:1.

От ръководството на нидерландците разкриха, че са изпълнили изискванията на УЕФА и са предоставили 200 пропуска от Категория 1 на българския клуб. Те обаче не скриха изненадата си от начина, по който тези билети са били разпределени, и потвърдиха, че казусът вече е докладван на европейската футболна централа.

Публикуваме пълния текст на съобщението от НЕК Ниймеген:

„В четвъртък вечерта, във втория кръг на Лига Европа на УЕФА, НЕК изигра домакинския си мач срещу Левски София (1:1). По време и след този двубой клубът получи много въпроси относно продажбата на билети на фенове на Левски София за места на редовните трибуни. НЕК с удоволствие обяснява как се е стигнало до това.

Като клуб, всеки е длъжен, съгласно правилата на УЕФА, да предостави 200 билета от Категория 1 на гостуващия клуб. Тези билети са предназначени за служебни цели, например за бизнес партньори, поканени гости и членове на семействата на играчи и щабове.

НЕК също използва тези билети за същите целеви групи при своите европейски гостувания. Затова бяхме изненадани, предвид получената информация по време на подготовката, да установим, че Левски София е предоставил или продал тези билети на своите привърженици по различен начин.

Като домакински клуб ние трябва да предоставим минималния задължителен брой билети на гостуващия клуб. Как гостуващият клуб впоследствие разпространява тези билети, ние нямаме пряко влияние. Ситуацията, разбира се, беше взета предвид при оценката с УЕФА след мача.“


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    11:20 17.10.2026

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