Агентът на Нико Уилямс разкри истината за пропадането на трансфера в Барселона

Феликс Таинта, мениджър на испанското крило Нико Уилямс, внесе пълна яснота около сагата с бъдещето на европейския шампион и причините, поради които той взе изненадващото решение да преподпише с Атлетик Билбао до 2035 година, вместо да облече екипа на Барселона.

В гостуването си в подкаста „Лос Фуланос“ агентът разкри, че финансовите затруднения и липсата на твърди гаранции от страна на каталунците за картотекирането на футболиста през лятото на 2025 година са се оказали решаващ фактор.

„Водехме преговори с Барселона и Атлетик, разбира се, беше информиран за всичко, въпреки че в Билбао бяха недоволни от подхода на каталунците. В хода на разговорите стигнахме до момент, в който стана ясно, че Нико не може да рискува да остане извън игра. Нико е като болид от Формула 1 и когато отивам при теб, твоите проблеми не трябва да стават мои. Обясних го съвсем ясно на Барселона.

Решихме, че без твърди гаранции не можем да поемем риск Нико да отиде там и да не може да играе. Той е професионалист и трябва да си върши работата. Когато отиваш някъде да работиш, трябва да си сигурен, че проблемите на клуба няма да ти повлияят. След като нямаше сигурност, беше напълно нормално да променим решението си“, сподели Таинта.

Барселона направи сериозен опит за привличането на испанския национал още след бляскавото му представяне на Евро 2024, но списъкът с кандидати бе впечатляващ.

„Всички знаят за интереса на Барса след европейското първенство през 2024 година. Освен тях го искаха Арсенал, Байерн, Ливърпул, ПСЖ... Почти всеки голям клуб проявяваше интерес, а никак не е лесно футболист да откаже на такива отбори“, допълни импресариото.

Таинта припомни и ключов момент от края на 2023 година, демонстриращ верността на нападателя към баския клуб:

„През декември 2023 година преподписахме за три години, въпреки че малко след това той можеше да стане свободен агент. Представете си какви оферти и финансови бонуси щеше да получи след Евро 2024, ако беше свободен. Можехме да си тръгнем без трансферна сума и с огромен бонус при подписване, но не го направихме. Момчето остана изключително вярно на Атлетик.

Нико имаше намерение да потърси ново предизвикателство. В Атлетик си наясно с ограниченията – знаеш, че трудно ще спечелиш Шампионската лига, а може би и титлата в Испания. Въпреки примамливите оферти на масата, накрая той взе решение да остане в Билбао“, обобщи агентът.