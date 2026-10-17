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ПСЖ подготвя 70 милиона евро за Ерик Гарсия по настояване на Луис Енрике

ПСЖ подготвя 70 милиона евро за Ерик Гарсия по настояване на Луис Енрике

17 Октомври, 2026 12:08 543 0

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Поливалентния защитник на Барселона е основна трансферна цел за лятото на 2027 година

ПСЖ подготвя 70 милиона евро за Ерик Гарсия по настояване на Луис Енрике - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Френският шампион Пари Сен Жермен е определил поливалентния защитник на Барселона Ерик Гарсия като своя основна трансферна цел за лятото на 2027 година.

Според информация на френското издание „Le Parisien“, старши треньорът на парижани Луис Енрике настоява пред ръководството за привличането на испанския национал, с когото вече е работил в миналото. Наставникът цени високо гъвкавостта на 25-годишния футболист, който се представя еднакво убедително както в центъра на отбраната, така и на фланга.

За да убедят каталунците да се разделят с един от стълбовете си, от ПСЖ са готови да извадят оферта от порядъка на 70 милиона евро.

Гарсия, чийто настоящ контракт с Барселона е в сила до 2031 година, се утвърди като ключова фигура под ръководството на Ханзи Флик. През изминалия сезон той записа внушителните 51 мача във всички турнири, като започна като титуляр в 47 от тях.

Световният шампион с Испания от Мондиал 2026 демонстрира безупречна форма и през настоящата кампания, като е бил сред началните единадесет във всички осем двубоя, в които е взел участие.

Ерик Гарсия е юноша на известната академия на Барселона – „Ла Масия“. През 2017 година той прави крачка към Англия, преминавайки в Манчестър Сити, а четири години по-късно – през лятото на 2021 г., се завърна у дома на „Камп Ноу“, за да се превърне днес в един от най-ценените защитници в европейския футбол.


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