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Светослав Вуцов №1 по спасявания в Лига Европа след първите два кръга

Светослав Вуцов №1 по спасявания в Лига Европа след първите два кръга

17 Октомври, 2026 12:37 373 4

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  • български футбол

Вратарят на Левски има 14 успешни намеси

Светослав Вуцов №1 по спасявания в Лига Европа след първите два кръга - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стражът на Левски Светослав Вуцов оглавява класацията за най-много спасявания след изиграването на първите два кръга от основната фаза на Лига Европа. Българският национал демонстрира страхотна форма на европейската сцена и заема първото място с 14 успешни намеси.

Въпреки нелепата грешка при изравнителното попадение за НЕК Ниймеген при равенството 1:1 в Нидерландия, 22-годишният вратар се отличи с редица ключови отразени удари. Именно неговите решителни намеси на „Гофертстадион“ помогнаха на „сините“ да устоят на натиска на домакините и да грабнат ценна първа точка в турнира.

Вуцов изпреварва с една намеса Христис Христогеоргос от гръцкия ОФИ (Крит), който е втори в подреждането с 13 спасявания.

Тройката се допълва от стража на словенския Целие – Лебан, който има 11 спасени топки. По 10 успешни намеси в сметката си до момента са записали Вигеле от Виктория (Пилзен), Анатолий Трубин от Бенфика и Колин Кусеманс от Андерлехт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Всеки ден едно и също!☹️

    2 0 Отговор
    Напишете го още десет пъти и феновете на Подуяне ще повярват в магическите му качества!

    12:43 17.10.2026

  • 2 Ташо

    1 0 Отговор
    Какъвто дадото , такъв бащата и накрая върха е синът.
    Ако таланта имаше криле тоА щеше да пълзи.

    12:54 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мимч

    1 0 Отговор
    Кел файда от спасяванията му,когато проваля редица мачове..

    13:10 17.10.2026

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