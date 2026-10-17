Светослав Вуцов №1 по спасявания в Лига Европа след първите два кръга

Стражът на Левски Светослав Вуцов оглавява класацията за най-много спасявания след изиграването на първите два кръга от основната фаза на Лига Европа. Българският национал демонстрира страхотна форма на европейската сцена и заема първото място с 14 успешни намеси.

Въпреки нелепата грешка при изравнителното попадение за НЕК Ниймеген при равенството 1:1 в Нидерландия, 22-годишният вратар се отличи с редица ключови отразени удари. Именно неговите решителни намеси на „Гофертстадион“ помогнаха на „сините“ да устоят на натиска на домакините и да грабнат ценна първа точка в турнира.

Вуцов изпреварва с една намеса Христис Христогеоргос от гръцкия ОФИ (Крит), който е втори в подреждането с 13 спасявания.

Тройката се допълва от стража на словенския Целие – Лебан, който има 11 спасени топки. По 10 успешни намеси в сметката си до момента са записали Вигеле от Виктория (Пилзен), Анатолий Трубин от Бенфика и Колин Кусеманс от Андерлехт.