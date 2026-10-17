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Нова подмяна на тревата на „Бернабеу“ след мача от НФЛ

Нова подмяна на тревата на „Бернабеу“ след мача от НФЛ

17 Октомври, 2026 13:31 502 0

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  • испански футбол

Стадионът ще бъде домакин на сблъсъка между Атланта Фалкънс и Синсинати Бенгалс

Нова подмяна на тревата на „Бернабеу“ след мача от НФЛ - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид отново ще трябва да предприеме пълна подмяна на тревната настилка на „Сантиаго Бернабеу“. Този път обаче операцията не е провокирана от хронологичните проблеми с терена, които години наред носеха главоболия на клуба. Тъкмо обратното – във Валдебебас са изключително доволни от настоящото състояние на тревния килим, но предстоящото гостуване на Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ налага пълно рестартиране.

Планът вече е напълно изчистен. Последният домакински мач на „кралския клуб“ преди събитието е срещу Валенсия. Още на следващия ден – 8 ноември, „Бернабеу“ ще бъде домакин на сблъсъка от НФЛ между Атланта Фалкънс и Синсинати Бенгалс.

Преминаването на американския футбол през стадиона неминуемо ще остави тежки поражения. Натискът при стъпване, резките смени на посоката и постоянните сблъсъци правят удържането на класическата футболна трева практически невъзможно.

„След като спортисти с тегло над 100 килограма се сблъскват върху тревата, нормално е тя да остане в много лошо състояние“, алармираха от клуба още при подготовката за събитието.

Операцията по подмяната ще бъде извършена за броени дни, възползвайки се от предстоящата пауза за националните отбори. Целта е новото покритие да бъде напълно готово за следващото домакинство – срещу Селта на 22 ноември, което съвпада и със завръщането на звездата Винисиус след изтърпяно наказание от четири мача.

Подготовката бе съпроводена и от нов епизод на напрежение между Реал Мадрид и шефа на Ла Лига Хавиер Тебас. От RMTV отправиха остри критики относно програмата за гостуването на „Местая“, насрочено само 72 часа след визитата на тима в Атина за мач от Шампионската лига:

„Началните часове на мачовете са голямото оръжие на Тебас и той го използва отново и отново срещу Реал Мадрид.“

Интересна подробност е, че недоволството на клубната управа контрастира с реакцията в съблекалнята. Тъй като мачът с Валенсия бе насрочен за събота, 7 ноември, играчите ще разполагат със свободен ден в неделя.

В състава на мадридчани има немалко запалени фенове на американския футбол, които ще могат лично да присъстват в ложите на „Бернабеу“ и да проследят шоуто между Фалкънс и Бенгалс – нещо, което щеше да бъде невъзможно, ако мачът им от първенството бе насрочен за неделя.


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