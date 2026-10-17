Нова подмяна на тревата на „Бернабеу“ след мача от НФЛ

Ръководството на Реал Мадрид отново ще трябва да предприеме пълна подмяна на тревната настилка на „Сантиаго Бернабеу“. Този път обаче операцията не е провокирана от хронологичните проблеми с терена, които години наред носеха главоболия на клуба. Тъкмо обратното – във Валдебебас са изключително доволни от настоящото състояние на тревния килим, но предстоящото гостуване на Националната футболна лига (НФЛ) на САЩ налага пълно рестартиране.

Планът вече е напълно изчистен. Последният домакински мач на „кралския клуб“ преди събитието е срещу Валенсия. Още на следващия ден – 8 ноември, „Бернабеу“ ще бъде домакин на сблъсъка от НФЛ между Атланта Фалкънс и Синсинати Бенгалс.

Преминаването на американския футбол през стадиона неминуемо ще остави тежки поражения. Натискът при стъпване, резките смени на посоката и постоянните сблъсъци правят удържането на класическата футболна трева практически невъзможно.

„След като спортисти с тегло над 100 килограма се сблъскват върху тревата, нормално е тя да остане в много лошо състояние“, алармираха от клуба още при подготовката за събитието.

Операцията по подмяната ще бъде извършена за броени дни, възползвайки се от предстоящата пауза за националните отбори. Целта е новото покритие да бъде напълно готово за следващото домакинство – срещу Селта на 22 ноември, което съвпада и със завръщането на звездата Винисиус след изтърпяно наказание от четири мача.

Подготовката бе съпроводена и от нов епизод на напрежение между Реал Мадрид и шефа на Ла Лига Хавиер Тебас. От RMTV отправиха остри критики относно програмата за гостуването на „Местая“, насрочено само 72 часа след визитата на тима в Атина за мач от Шампионската лига:

„Началните часове на мачовете са голямото оръжие на Тебас и той го използва отново и отново срещу Реал Мадрид.“

Интересна подробност е, че недоволството на клубната управа контрастира с реакцията в съблекалнята. Тъй като мачът с Валенсия бе насрочен за събота, 7 ноември, играчите ще разполагат със свободен ден в неделя.

В състава на мадридчани има немалко запалени фенове на американския футбол, които ще могат лично да присъстват в ложите на „Бернабеу“ и да проследят шоуто между Фалкънс и Бенгалс – нещо, което щеше да бъде невъзможно, ако мачът им от първенството бе насрочен за неделя.