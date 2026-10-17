Неочакван разкол в лагера на Яник Синер

Успешното партньорство между Яник Синер и звездния треньор Дарън Кейхил е изправено пред сериозна опасност да приключи преждевременно. Според информация на авторитетното италианско издание Gazzetta dello Sport и коментари в тенис средите, между двамата е възникнало дълбоко разминаване в комуникацията, в основата на което стоят проблемите с контузията в дясното коляно на италианеца.

Централен момент в напрежението се оказва епизод от месец август. Известният специалист Брад Гилбърт разкри подробности от разговорите си с Кейхил, според които австралиецът вече е пътувал към летището в Лос Анджелис за полет към престижния Мастърс турнир в Синсинати. Именно в този момент той е получил известие от щаба, че Синер се оттегля от надпреварата заради болки в коляното.

Оттогава насам опитният треньор е останал „на изчакване“ и напълно изолиран от прекия контрол върху процеса на възстановяване. Публикациите подчертават, че Кейхил не е бил ангажиран в ключовите решения относно медицинските процедури и консултациите с множество различни специалисти във Франция и Италия. Работата на няколко независими медицински екипа без ясна координация е създала сериозна дистанция, поставяйки бъдещето на съвместната им работа под въпрос.

Евентуалната раздяла с Дарън Кейхил би била тежък удар за Яник Синер. Австралиецът се присъедини към щаба на италианския ас през юли 2022 година, работейки в перфектен тандем със Симоне Ваноци.

Под тяхно ръководство Синер изживя най-великия период в кариерата си, изкачвайки се до върха на световната ранглиста на ATP и завоювайки 5 титли от Големия шлем:

Australian Open: 2024, 2025

Wimbledon: 2025, 2026 (включително драматичния триумф над Александър Зверев с 3:2 сета)

US Open: 2024

Макар договорът на Кейхил официално да изтича в края на сезона и той да обмисляше оттегляне от треньорската професия, съществуваха опции престоят му да бъде удължен поне до Ролан Гарос 2027, за да помогне за завръщането на шампиона. Настоящият комуникационен срив обаче прави окончателната раздяла твърде вероятен сценарий, макар от лагера на тенисиста все още да няма официално потвърждение.