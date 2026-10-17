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Хулио Веласкес: Сангаре със сигурност отпада за утре, Акрам Бурас се възстановява изключително добре

Хулио Веласкес: Сангаре със сигурност отпада за утре, Акрам Бурас се възстановява изключително добре

17 Октомври, 2026 15:22 448 0

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Треньорът на Левски говори преди мача за купата със Спартак Плевен

Хулио Веласкес: Сангаре със сигурност отпада за утре, Акрам Бурас се възстановява изключително добре - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес даде традиционния си брифинг този път преди мача със „Спартак“ (Плевен) за Купата на България.

„Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да е към съперника, за да можем да спечелим. По отношение на стартовите 11 очевидно няма да коментирам. Ще заложим на най-доброто, което да ни донесе победата“, започна Веласкес.

„В крайна сметка сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите значи имаме проблем. Основният фокус сме ние като отбор, но трябва и да знаем срещу кого се изправяме, както и неговите силни и слаби страни. Първата стъпка да се представи добре беше вчерашната тренировка. Отборът бе фокусиран, особено играчите, които имаха по-интензивна работа. Това за мен е много важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които турнирите ни представят. Това е характерът – как ще реагираш в даден мач, как ще се справиш с пътуване и емоции“, продължи испанецът.

„Сангаре утре със сигурност отпада, но смятаме, че контузията му ще е по-лека от това, което видяхме в началото. Ще видим как се възстановява и дали ще е опция за мача с „Арда“. Кирилов се възстановява, ще видим дали ще влезе в тренировъчна динамика в кратък срок. Митков все още изпитва същите проблеми, които имаше с младежкия национален отбор. Прави крачки в правилната посока, но ще е трудно да е в групата утре. Акрам се възстановява изключително добре. Има опции да влезе в групата утре. Разбира се, тънък е моментът с него за утрешния мач, но ще трябва да претеглим везната с всички аспекти, за да видим дали ще влезе. Това са случаите на контузените футболисти“, коментира контузените в отбора специалистът.

„В четвъртък играхме на един терен, който изглеждаше невероятно, беше бърз, но и малко твърд. Но разбира се терен, на който може да се играе футбол. Разбира се, че знаем какъв е теренът в утрешния ден, защото исках да го знам. Както винаги казвам без извинения трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се представим на ниво. От гледна точка на историята на „Литекс“ (Ловеч) и мачовете с тях съм запознат. Утре обаче играем с различен отбор. Разбира се, ние сме сигурни, че подкрепата утре ще е невероятна и трябва да дадем правилния отговор на нея“, завърши Веласкес.


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