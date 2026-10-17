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Локомотив (София) обърна Вихрен в Сандански и продължава за Купата на България

Локомотив (София) обърна Вихрен в Сандански и продължава за Купата на България

17 Октомври, 2026 13:55 479 0

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  • спас делев-
  • ерол дост-
  • български футбол

Райън Бидунга отбеляза победния гол

Локомотив (София) обърна Вихрен в Сандански и продължава за Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) си осигури място на 1/8-финалите в турнира за Купата на България, след като постигна пълен обрат с 2:1 при гостуването си на Вихрен в Сандански.

Срещата започна под контрола на столичните „железничари“, които владееха повече топката, но трудно стигаха до чисти голови положения пред вратата на Александър Михайлов. В 11-ата минута Адил Тауи се подхлъзна в обещаваща позиция по левия фланг. Домакините отговориха светкавично в 16-ата минута, когато при първата си по-опасна атака нацелиха гредата, а веднага след това стражът Александър Любенов трябваше да прави ключово спасяване.

Локомотив продължи да натиска и в 24-ата минута Марк-Емилио Папазов стреля опасно от разстояние. Малко след това Михайлов блесна с отлично спасяване след удар с глава на Ерол Дост.

Въпреки натиска на гостите, Вихрен нанесе своя удар в 29-ата минута. При бърза контраатака Марио Ивов центрира в наказателното поле, където топката рикошира коварно в главата на Божидар Кацаров и влетя в мрежата на Любенов за 1:0.

Възпитаниците на Любослав Пенев излязоха преобразени след почивката и Закономерно стигнаха до изравняване в 56-ата минута. Никълас Пенев пусна отлично успоредно подаване на голлинията, а Ерол Дост бе на точното място и след избиване от вратаря топката се удари в него и влезе за 1:1.

Домакините отговориха с мощен удар на Айкут Рамадан от границата на наказателното поле, който обаче бе уловен от Любенов.

По-острата и агресивна игра на софиянци даде краен резултат в 79-ата минута. Влезлият от резервната скамейка Спас Делев пусна прецизно асистиране към Райън Бидунга, който отблизо отбеляза победното попадение за 2:1 и подпечата класирането на Локомотив напред в турнира.


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