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Тодор Ангелов смени Станка Златева начело на Българската федерация по борба

Тодор Ангелов смени Станка Златева начело на Българската федерация по борба

17 Октомври, 2026 14:51 1 629 10

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  • армен назарян-
  • иво ангелов-
  • български спорт

Нов Управителен съвет с легендарни имена

Тодор Ангелов смени Станка Златева начело на Българската федерация по борба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тодор Ангелов, кандидатът на опозицията, бе избран за нов президент на Българската федерация по борба (БФБ). Това се случи по време на извънредното Общо събрание на централата, насрочено от Софийския градски съд и проведено в Националната спортна академия „Васил Левски“. С решение на делегатите досегашният председател Станка Златева бе официално освободена от поста си.

Събранието бе белязано от сериозно напрежение и скандали. Преди гласуването на точките от дневния ред част от клубовете, подкрепящи Златева, напуснаха залата в знак на протест и настояха за насрочване на ново събрание. Поради наличието на необходимия кворум обаче заседанието продължи по план.

Заседанието започна с близо 45-минутно закъснение, а първа на трибуната се качи самата Златева, която отправи остри думи към присъстващите:

„Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. Раздадох се малко повече на целите бойкоти, които има навсякъде. Мисля, че се справихме. Постарахме се клубовете да имат по-голямо финансиране. Мисля, че сте доволни или не сте? Не сте? Кой не е?

Тук изборът ще е искаме ли българска борба или друга борба. Искаме ли нашата борба, нашите клубове? Аз изядох много бой, но не предадох никой за това, за което съм тръгнала. Надявам се да бъдете мъжки, защото в този мъжки спорт аз видях лицемерие и предателства! И утре да ме гледате в очите всички“, заяви петкратната световна шампионка.

Златева предложи за председател на събранието Кирил Вътев, а Гриша Ганчев номинира Белчо Горанов. В крайна сметка делегатите избраха Горанов с 88 гласа.

След последвалата близо 90-минутна почивка Горанов съобщи за открити неточности при регистрацията на представителите на клубовете, но бе категоричен, че с присъствието на 112 клуба има необходимия кворум и всички взети решения са напълно легитимни.

Първата точка от дневния ред бе освобождаването на досегашните членове на Управителния съвет, което бе гласувано с 93 гласа „за“ и 0 „против“.

Последва изборът на новия Управителен съвет на БФБ, в който влизат редица емблематични фигури за българския спорт:

  • Тодор Ангелов (президент)

  • Гриша Ганчев

  • Армен Назарян

  • Иво Ангелов

  • Белчо Горанов

  • Рахма Софиади

  • Валентин Гецов

  • Евгени Станчев

  • Мирослав Гочев

  • Николай Дачев

  • Цоло Божилски

  • Станислав Трендафилов


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 7 Отговор
    Станка беше гербаджийка.

    Коментиран от #5

    14:55 17.10.2026

  • 2 станка е Позор

    23 7 Отговор
    Оставка и затвор!

    14:57 17.10.2026

  • 3 Хмм

    12 18 Отговор
    щастливи ли сте, връща се Груша Ганчев с украинското знаме и мюсюлманите от азиатските републики, със задължителния руски език на тренировките, със своите покупкопродажби на чужденци унищожи ЦСКА, сега посяга и на борбата, ако Лечева подкрепя, срам!

    14:57 17.10.2026

  • 4 виктория

    22 4 Отговор
    Станка и без танка все тая!!!

    14:59 17.10.2026

  • 5 Хмм

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Рахма Софияди е близък с Маджо, а този на снимката има ли световна или европейска титла, има ли медал от ОИ, свирен ли е химнът в негова чест, никога, защото няма златен медал никакъв.

    15:03 17.10.2026

  • 6 батвесо

    11 1 Отговор
    Сега пак ще почнат едни жалби, едни чудесии...

    15:20 17.10.2026

  • 7 тепих

    10 0 Отговор
    Днес е хубав ден за българската борба.
    Но никога не станалата олимпийски шампион и никога не станал ,като състезател и треньор олимпийски шампион,няма да отстъпят без циркови номера.
    Дано й е останало малко достойнство и спортсменство.
    Не вярвам,но може след падането от власт на Костадинова и Ботев да й дойде акъла.

    15:30 17.10.2026

  • 8 олигапрх

    2 5 Отговор
    каквото каже джуджето от микре това става но борбата ще стане като футбола пълно с чужденци а накрая като куци коне на децата от българия не се дава път това е резултатите след години

    15:47 17.10.2026

  • 9 Доротея

    4 0 Отговор
    Не знам кого са избрали, но Станка е пародия на председател! Като малка поне бе симпатично, розово и якичко дете! Трябваше да спре, когато имаше 2-3 титли и да роди няколко такива розови якички българчета и да не им уйдисва на акъла на разни гуджуци да се занимава с политика! Иначе, на една от олимпиадите я тушира Наталия Воробеева от СССР! Случва се на най добрите!

    16:03 17.10.2026

  • 10 Даа

    3 0 Отговор
    Всички назначения на Пеевски- Борисов- вън! Овладяха цялата държава и спорта през последните 15 години!

    16:11 17.10.2026

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