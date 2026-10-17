Тодор Ангелов смени Станка Златева начело на Българската федерация по борба

Тодор Ангелов, кандидатът на опозицията, бе избран за нов президент на Българската федерация по борба (БФБ). Това се случи по време на извънредното Общо събрание на централата, насрочено от Софийския градски съд и проведено в Националната спортна академия „Васил Левски“. С решение на делегатите досегашният председател Станка Златева бе официално освободена от поста си.

Събранието бе белязано от сериозно напрежение и скандали. Преди гласуването на точките от дневния ред част от клубовете, подкрепящи Златева, напуснаха залата в знак на протест и настояха за насрочване на ново събрание. Поради наличието на необходимия кворум обаче заседанието продължи по план.

Заседанието започна с близо 45-минутно закъснение, а първа на трибуната се качи самата Златева, която отправи остри думи към присъстващите:

„Изпълнила съм всички ангажименти, които съм поела. Раздадох се малко повече на целите бойкоти, които има навсякъде. Мисля, че се справихме. Постарахме се клубовете да имат по-голямо финансиране. Мисля, че сте доволни или не сте? Не сте? Кой не е?

Тук изборът ще е искаме ли българска борба или друга борба. Искаме ли нашата борба, нашите клубове? Аз изядох много бой, но не предадох никой за това, за което съм тръгнала. Надявам се да бъдете мъжки, защото в този мъжки спорт аз видях лицемерие и предателства! И утре да ме гледате в очите всички“, заяви петкратната световна шампионка.

Златева предложи за председател на събранието Кирил Вътев, а Гриша Ганчев номинира Белчо Горанов. В крайна сметка делегатите избраха Горанов с 88 гласа.

След последвалата близо 90-минутна почивка Горанов съобщи за открити неточности при регистрацията на представителите на клубовете, но бе категоричен, че с присъствието на 112 клуба има необходимия кворум и всички взети решения са напълно легитимни.

Първата точка от дневния ред бе освобождаването на досегашните членове на Управителния съвет, което бе гласувано с 93 гласа „за“ и 0 „против“.

Последва изборът на новия Управителен съвет на БФБ, в който влизат редица емблематични фигури за българския спорт:

Тодор Ангелов (президент)

Гриша Ганчев

Армен Назарян

Иво Ангелов

Белчо Горанов

Рахма Софиади

Валентин Гецов

Евгени Станчев

Мирослав Гочев

Николай Дачев

Цоло Божилски

Станислав Трендафилов