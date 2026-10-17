Черно море премина безпроблемно през Дупница и се класира за 1/8-финалите за Купата

Черно море си осигури комфортно място на 1/8-финалите в турнира за Купата на България, след като надделя категорично с 3:0 при гостуването си на втородивизионния Марек в Дупница.

„Моряците“ взеха ранен аванс в 18-ата минута, когато Идрис Бунаас откри резултата след прецизна атака на варненци.

Домакините от Марек имаха своя най-добър шанс да се върнат в двубоя в самия край на първото полувреме. Димитър Горанов отправи опасен и плътен изстрел, който обаче разтърси горната греда на вратата на Черно море.

През второто полувреме елитният тим наложи пълна доминация на терена. В 67-ата минута Георги Лазаров бе точен за 2:0, с което до голяма степен прекърши надеждите на домакините за обрат.

Точка на спора постави резервата Георги Венциславов, който се разписа в 81-ата минута за крайното 3:0, подпечатайки безапелационния успех и продължаването на Черно море в следващата фаза на надпреварата.