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Хебър разгроми Пирин в Благоевград за купата

Хебър разгроми Пирин в Благоевград за купата

17 Октомври, 2026 17:24 339 1

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  • български футбол

Пазарджишкият тим продължава напред в турнира

Хебър разгроми Пирин в Благоевград за купата - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Хебър (Пазарджик) записа изключително убедителна и разгромна победа с 4:1 като гост на Пирин (Благоевград), с което си осигури безапелационно класиране за осминафиналите в турнира за Купата на България. Селекцията от Пазарджик демонстрира абсолютна ефективност на стадион „Христо Ботев“ и тотално прекърши съпротивата на „орлетата“.

Първата част на срещата започна двуостро, като двата тима си размениха по едно бързо попадение в рамките на едва три минути. В 29-ата минута гостите от Пазарджик нанесоха първия удар в мача, след като страхотна многоходова комбинация изведе Мариян Вангелов на чиста позиция и той хладнокръвно откри резултата.

Радостта на Хебър обаче бе краткотрайна. Още в 32-ата минута благоевградчани се върнаха в двубоя след груба грешка в отбраната на съперника, от която се възползва Методи Кокалов, за да възстанови равенството под аплодисментите на трибуните.

След подновяването на играта през второто полувреме на терена имаше само един отбор. Пазарджиклии надиграха тотално своя съперник както физически, така и тактически, налагайки пълно надмощие.

В 59-ата минута Джанер Садетинов отново изведе Хебър напред, след като засече прецизно центриране от фланга. Натискът на гостите продължи да дава резултат и в 74-ата минута Калоян Кръстев прехвърли вратаря на домакините с изключително техничен изстрел за 3:1. Крайната точка на спора и пълния разгром оформи Олексий Збун, който се разписа с мощен удар по диагонала в 88-ата минута.

С този категоричен триумф Хебър продължава към следващата фаза на надпреварата, докато Пирин приключва участието си в турнира за Купата.


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  • 1 Мишел

    0 0 Отговор
    Удавникът се лови и за сламка . Танковете не са оръжие, когато дронове за по 500-1000 $ унищожават танк за 1000000$.

    17:35 17.10.2026

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