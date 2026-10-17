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Славия премина безпроблемно през Академик в Свищов

Славия премина безпроблемно през Академик в Свищов

17 Октомври, 2026 17:46 530 1

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  • български футбол

Умаро Балде и Жордан Варела решиха мача още в началото

Славия премина безпроблемно през Академик в Свищов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Славия не допусна изненада и спечели категорично гостуването си на третодивизионния Академик (Свищов) с 3:0 в среща от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. „Белите“ наложиха пълен контрол върху събитията на терена от самото начало и си подпечатаха безпроблемно класиране за следващата фаза на надпреварата.

Столичани откриха резултата още в 4-ата минута, когато Умаро Балде се възползва от първата сериозна опасност пред вратата на домакините и прати топката в мрежата. Натискът на елитния тим продължи и в 20-ата минута Жордан Варела удвои аванса на Славия, с което прекърши ентусиазма на свищовлии.

През второто полувреме темпото на игра се запази под пълния контрол на гостите. Крайното 3:0 бе оформено в 62-ата минута, когато Умаро Балде отбеляза второто си попадение в срещата и подпечата убедителния триумф на своя тим.

С този успех Славия продължава към осминафиналната фаза за Купата на България, докато за Академик (Свищов) участието в турнира приключва.


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