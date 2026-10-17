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Локомотив (Горна Оряховица) отстрани елитния Септември след продължения

Локомотив (Горна Оряховица) отстрани елитния Септември след продължения

17 Октомври, 2026 17:38 531 1

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  • виктор добрев-
  • дилян георгиев-
  • егор романюк-
  • николай панайотов-
  • български футбол

В редовното време мачът завърши 1:1

Локомотив (Горна Оряховица) отстрани елитния Септември след продължения - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Втородивизионният Локомотив Горна Оряховица сътвори една изненадите в 1/16-финалите за Купата на България, след като надделя с 2:1 над елитния Септември София след продължения на своя стадион.

Срещата започна по-добре за елитния тим от София, който успя да вземе превес в 23-ата минута благодарение на попадението на Виктор Добрев. Водените от Николай Панайотов домакини обаче не се предадоха и продължиха да търсят своя шанс. Тяхната упоритост даде резултат в самия край на редовното време, когато в 86-ата минута Дилян Георгиев прати топката в мрежата за 1:1 и вкара мача в продължения.

Психологическото предимство вече бе на страната на горнооряховските „железничари“ и те се възползваха по най-добрия начин от импулса в играта си. Още в самото начало на първото продължение Егор Романюк бе точен за 2:1, носейки пълния обрат за своя тим. До края на допълнителните 30 минути футболистите на Локомотив се браниха организирано и задържаха скъпоценната си преднина.

С този драматичен успех Локомотив Горна Оряховица си осигури място на 1/8-финалите в турнира за Купата на България, докато Септември приключва рано участието си в надпреварата.


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  • 1 Професор Гонзо

    0 0 Отговор
    Кога пък "Септември" стана "елитен отбор", като половината в А група са пълни аматьори.

    18:07 17.10.2026

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