Локомотив (Горна Оряховица) отстрани елитния Септември след продължения

Втородивизионният Локомотив Горна Оряховица сътвори една изненадите в 1/16-финалите за Купата на България, след като надделя с 2:1 над елитния Септември София след продължения на своя стадион.

Срещата започна по-добре за елитния тим от София, който успя да вземе превес в 23-ата минута благодарение на попадението на Виктор Добрев. Водените от Николай Панайотов домакини обаче не се предадоха и продължиха да търсят своя шанс. Тяхната упоритост даде резултат в самия край на редовното време, когато в 86-ата минута Дилян Георгиев прати топката в мрежата за 1:1 и вкара мача в продължения.

Психологическото предимство вече бе на страната на горнооряховските „железничари“ и те се възползваха по най-добрия начин от импулса в играта си. Още в самото начало на първото продължение Егор Романюк бе точен за 2:1, носейки пълния обрат за своя тим. До края на допълнителните 30 минути футболистите на Локомотив се браниха организирано и задържаха скъпоценната си преднина.

С този драматичен успех Локомотив Горна Оряховица си осигури място на 1/8-финалите в турнира за Купата на България, докато Септември приключва рано участието си в надпреварата.