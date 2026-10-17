Гриша Ганчев след промяната в борбата: Избавихме Станка Златева, трябва да е благодарна

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба донесе значителни промени в ръководните структури на спорта, след като Тодор Ангелов бе избран за нов председател с подкрепата на ключови фигури в родния спорт. Среди тях е и бизнeсменът Гриша Ганчев, който влезе в състава на новия Управителен съвет. От трибуната в залата Ганчев направи остро и емоционално изказване, адресирано към досегашния президент Станка Златева.

В речта си бизнeсменът категорично заяви, че от негова страна няма да има прояви на реваншизъм спрямо никого в структурата на борбата. Той отбеляза, че нанесените в миналото щети не са засегнали лично него, а са се отразили негативно най-вече върху развитието на младите състезатели и децата. Ганчев подчерта, че въпреки административните и управленски разминавания, дълбокото му уважение към огромните постижения на Станка Златева като спортист и шампион остава непроменено и той винаги ще я почита заради това, което е дала на България на тепиха.

Паралелно с уважението към спортните ѝ успехи, Ганчев отправи директен коментар относно обкръжението и натиска, под който е работила досегашната председателка. По думите му, с рокадата на върха във федерацията Златева всъщност е била освободена от сериозен натиск и външни влияния, които са съпътствали нейното управление. Той призова за прекратяване на заяжданията и конфликтите в борбата, като допълни, че с взетите решения на събранието на практика ѝ е било помогнато да се отърве от нежелано напрежение, за което тя би трябвало да бъде благодарна.