Гриша Ганчев след промяната в борбата: Избавихме Станка Златева, трябва да е благодарна

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба донесе значителни промени в ръководните структури на спорта, след като Тодор Ангелов бе избран за нов председател с подкрепата на ключови фигури в родния спорт. Среди тях е и бизнeсменът Гриша Ганчев, който влезе в състава на новия Управителен съвет. От трибуната в залата Ганчев направи остро и емоционално изказване, адресирано към досегашния президент Станка Златева.
В речта си бизнeсменът категорично заяви, че от негова страна няма да има прояви на реваншизъм спрямо никого в структурата на борбата. Той отбеляза, че нанесените в миналото щети не са засегнали лично него, а са се отразили негативно най-вече върху развитието на младите състезатели и децата. Ганчев подчерта, че въпреки административните и управленски разминавания, дълбокото му уважение към огромните постижения на Станка Златева като спортист и шампион остава непроменено и той винаги ще я почита заради това, което е дала на България на тепиха.
Паралелно с уважението към спортните ѝ успехи, Ганчев отправи директен коментар относно обкръжението и натиска, под който е работила досегашната председателка. По думите му, с рокадата на върха във федерацията Златева всъщност е била освободена от сериозен натиск и външни влияния, които са съпътствали нейното управление. Той призова за прекратяване на заяжданията и конфликтите в борбата, като допълни, че с взетите решения на събранието на практика ѝ е било помогнато да се отърве от нежелано напрежение, за което тя би трябвало да бъде благодарна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 златакучка
Коментиран от #8
18:47 17.10.2026
2 Избавление
Сега изпран и в бяло. Хахаха.
18:54 17.10.2026
3 Коста
18:55 17.10.2026
4 Дедо
Коментиран от #7
18:55 17.10.2026
5 Избавихме Станка от кьор софрата
Коментиран от #6
18:56 17.10.2026
6 Хмм
До коментар #5 от "Избавихме Станка от кьор софрата":за да я дадем на Гришата, че може да е огладнял, старчески петна има вече
18:59 17.10.2026
7 Ами
До коментар #4 от "Дедо":радвайте се, нали си върнахте най-обичания в България, излезте на площада, спретнете един митинг с плакати - Гришата е радост!
19:03 17.10.2026
8 Ами
До коментар #1 от "златакучка":щото развали рахатлъка на микренския ли
19:05 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коста
19:07 17.10.2026
11 СЯ БОРБАТА ША СТАНЕ КАТО
19:10 17.10.2026