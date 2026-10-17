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Гриша Ганчев след промяната в борбата: Избавихме Станка Златева, трябва да е благодарна

Гриша Ганчев след промяната в борбата: Избавихме Станка Златева, трябва да е благодарна

17 Октомври, 2026 18:46 804 11

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  • борба-
  • български спорт-
  • общо събрание

Бизнeсменът категорично заяви, че от негова страна няма да има прояви на реваншизъм спрямо никого в структурата на борбата

Гриша Ганчев след промяната в борбата: Избавихме Станка Златева, трябва да е благодарна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба донесе значителни промени в ръководните структури на спорта, след като Тодор Ангелов бе избран за нов председател с подкрепата на ключови фигури в родния спорт. Среди тях е и бизнeсменът Гриша Ганчев, който влезе в състава на новия Управителен съвет. От трибуната в залата Ганчев направи остро и емоционално изказване, адресирано към досегашния президент Станка Златева.

В речта си бизнeсменът категорично заяви, че от негова страна няма да има прояви на реваншизъм спрямо никого в структурата на борбата. Той отбеляза, че нанесените в миналото щети не са засегнали лично него, а са се отразили негативно най-вече върху развитието на младите състезатели и децата. Ганчев подчерта, че въпреки административните и управленски разминавания, дълбокото му уважение към огромните постижения на Станка Златева като спортист и шампион остава непроменено и той винаги ще я почита заради това, което е дала на България на тепиха.

Паралелно с уважението към спортните ѝ успехи, Ганчев отправи директен коментар относно обкръжението и натиска, под който е работила досегашната председателка. По думите му, с рокадата на върха във федерацията Златева всъщност е била освободена от сериозен натиск и външни влияния, които са съпътствали нейното управление. Той призова за прекратяване на заяжданията и конфликтите в борбата, като допълни, че с взетите решения на събранието на практика ѝ е било помогнато да се отърве от нежелано напрежение, за което тя би трябвало да бъде благодарна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 златакучка

    2 6 Отговор
    трябва да бъде наказана строго

    Коментиран от #8

    18:47 17.10.2026

  • 2 Избавление

    8 1 Отговор
    Абе Гришата не беше ли мутра в близкото минало бе?
    Сега изпран и в бяло. Хахаха.

    18:54 17.10.2026

  • 3 Коста

    8 1 Отговор
    Този гном и такива като него ли диктуват какво става в българският спорт? Пфу плюя!

    18:55 17.10.2026

  • 4 Дедо

    5 4 Отговор
    Дебелата капия на Пееффски приключи. Тоя Дубайския има невероятен талант да слага на ръководни постове най тъпите и мразени хора ,защото той самия е такъв

    Коментиран от #7

    18:55 17.10.2026

  • 5 Избавихме Станка от кьор софрата

    4 2 Отговор
    трябва да е благодарна

    Коментиран от #6

    18:56 17.10.2026

  • 6 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Избавихме Станка от кьор софрата":

    за да я дадем на Гришата, че може да е огладнял, старчески петна има вече

    18:59 17.10.2026

  • 7 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    радвайте се, нали си върнахте най-обичания в България, излезте на площада, спретнете един митинг с плакати - Гришата е радост!

    19:03 17.10.2026

  • 8 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "златакучка":

    щото развали рахатлъка на микренския ли

    19:05 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коста

    2 0 Отговор
    Избавил Станка от себе си, хаха. Много нагло гонче!

    19:07 17.10.2026

  • 11 СЯ БОРБАТА ША СТАНЕ КАТО

    1 0 Отговор
    ФУТБОЛА НИ .......ПАКИСТАНЦИ ШАНХАЙЦИ , ДУБАЙЦИ, УРУГВАЙЦИ ША СА БОРЯТ ЗА БЕГЕ КЕФА И БИЗНЕСА НА ТОЯ ИЗТЪРСАК ДАВАЩ ЗАЕМИ А НЕ БЕЗКОРИСТНА ПОМОЩ НА БОРБАТА НИ..

    19:10 17.10.2026

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