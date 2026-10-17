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Манчестър Сити с пореден успех във Висшата лига след шоу на Ерлинг Холанд срещу Ипсуич

Манчестър Сити с пореден успех във Висшата лига след шоу на Ерлинг Холанд срещу Ипсуич

17 Октомври, 2026 19:08 579 0

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  • висша лига-
  • английски футбол

"Гражданите" продължават да оглавяват класирането с пълен актив от 21 точки

Манчестър Сити с пореден успех във Висшата лига след шоу на Ерлинг Холанд срещу Ипсуич - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити продължава перфектната си серия от началото на сезона в английската Висша лига, след като надделя с 3:2 над Ипсуич Таун в атрактивен двубой от 7-ия кръг. Срещата на стадион „Етихад“ предложи изключително високо темпо и много интересни моменти пред двете врати.

Първото полувреме започна с динамичен натиск на домакините и в 19-ата минута Фил Фоудън откри резултата след прецизен завършващ изстрел. Радостта на „гражданите“ обаче бе краткотрайна, тъй като едва две минути по-късно японският национал Даизен Маеда възстанови равенството за „трактористите“.

Манчестър Сити бързо върна предимството си. В 34-ата минута Ерлинг Холанд засече центриране на Матео Ковачич, пращайки топката в мрежата за 2:1.

През второто полувреме норвежкият таран продължи да създава сериозни главоболия за отбраната на гостите и в 69-ата минута отново се разписа за 3:1. В 85-ата минута Холанд изглеждаше постигнал своя хеттрик, но след намесата на ВАР попадението бе отменено поради засада.

В самия край на редовното време Ипсуич получи право да изпълни 11-метров наказателен удар. Зиан Флеминг бе точен от бялата точка в 90-ата минута, намалявайки изоставането на своя тим на 2:3. Въпреки че реферът назначи цели 12 минути добавено време, гостите нямаха сили за втори изравнителен гол.

С тази победа Манчестър Сити запазва абсолютната си успеваемост от началото на шампионата и оглавява класирането с пълен актив от 21 точки. Отборът на Ипсуич Таун остава на 10-а позиция с 9 пункта.


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