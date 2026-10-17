Мбапе ще плати 1,5 млн. евро на адвокатите си

Килиан Мбапе ще плати около 1,5 милиона евро на адвокатите, които го представляваха в съдебния спор с Пари Сен Жермен. Юристите първоначално са поискали 6,2 милиона евро като възнаграждение при успех, но претенцията е била намалена след извънсъдебно споразумение между страните.

Става дума за Пиер-Оливие сюр, Томас Клей и Фредерик Касеро. Те са участвали съответно по наказателноправната, гражданскоправната и трудовоправната част от казуса. Според „Фут Меркато“, позоваващ се на информация на „Екип“, адвокатите са се договорили с Файза Ламари, майката на Мбапе, да получат допълнителен хонорар, ако ПСЖ бъде осъден да плати повече от 55 милиона евро.

Документът обаче не е бил подписан. Въпреки това адвокатите са сезирали адвокатската колегия и са поискали 6,2 милиона евро на основание на договореното възнаграждение при успех. В крайна сметка е постигнато споразумение за около 1,5 милиона евро, освен обичайните хонорари за извършената работа.

През декември 2025 г. трудовият съд в Париж осъди ПСЖ да плати на Мбапе 60,9 милиона евро за неплатени заплати, премии, платен отпуск и лихви. Основната част от сумата - 55 милиона евро, е свързана с възнаграждения, които клубът не е изплатил след последния сезон на футболиста в Париж.

През февруари 2026 г. ПСЖ обяви, че няма да обжалва решението. Клубът заяви, че избира да сложи край на процедурата, която според ръководството е продължила твърде дълго. Представителите на Мбапе и ПСЖ обаче останаха в спор относно това дали цялата присъдена сума е била изплатена.

Финансовият конфликт с адвокатите е отделен от основното дело срещу бившия му клуб. Близки до Мбапе са отхвърлили твърденията, че футболистът не иска да изпълни ангажиментите си. Според тях той е бил предпазлив към поисканата сума и е отказал да бъде третиран като „дойна крава“.

С постигнатото споразумение спорът за адвокатските хонорари е уреден с плащане от около 1,5 милиона евро, а не с първоначално поисканите 6,2 милиона евро.