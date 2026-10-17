Лудогорец си свърши работата в Стара Загора и е на 1/8-финал за купата

Лудогорец е на 1/8-финалите за Купата на България след категорична победа с 3:0 като гост на Берое на стадион "Берое" в Стара Загора.

През първото полувреме "заралии" се бранеха отлично и затвориха всички пространства, като удържаха шампионите и се прибраха на почивката при 0:0.

След почивката обаче класата си каза думата и "орлите" решиха мача за 5 минути.

В 66-ата минута Ивайло Чочев откри резултата, а само две минути по-късно Кайо Видал удвои. В 71' Руан Секо оформи крайното 0:3 и уби интригата.

В този момент домакините останаха и с човек по-малко - стражът Иван Гошев излезе извън наказателното поле и игра с ръка, за което получи директен червен картон. Въпреки числовото предимство до края Лудогорец не стигна до нов гол.