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Лудогорец си свърши работата в Стара Загора и е на 1/8-финал за купата

Лудогорец си свърши работата в Стара Загора и е на 1/8-финал за купата

17 Октомври, 2026 19:56 443 2

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  • червен картон-
  • футбол

3:0 над Берое с голове след почивката

Лудогорец си свърши работата в Стара Загора и е на 1/8-финал за купата - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец е на 1/8-финалите за Купата на България след категорична победа с 3:0 като гост на Берое на стадион "Берое" в Стара Загора.

През първото полувреме "заралии" се бранеха отлично и затвориха всички пространства, като удържаха шампионите и се прибраха на почивката при 0:0.

След почивката обаче класата си каза думата и "орлите" решиха мача за 5 минути.

В 66-ата минута Ивайло Чочев откри резултата, а само две минути по-късно Кайо Видал удвои. В 71' Руан Секо оформи крайното 0:3 и уби интригата.

В този момент домакините останаха и с човек по-малко - стражът Иван Гошев излезе извън наказателното поле и игра с ръка, за което получи директен червен картон. Въпреки числовото предимство до края Лудогорец не стигна до нов гол.


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