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Обрат с марка ПСЖ! Дембеле донесе победата над Страсбург

Обрат с марка ПСЖ! Дембеле донесе победата над Страсбург

17 Октомври, 2026 20:21 370 0

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  • усман дембеле-
  • златна топка-
  • иля забарни-
  • дезире дуе-
  • феран торес-
  • джовани рейна-
  • обрат

Успехът бе постигнат през второто полувреме

Обрат с марка ПСЖ! Дембеле донесе победата над Страсбург - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен стигна до ценна победа с 3:1 като гост на Страсбург в мач от 7-ия кръг на френската Лига 1, след като трябваше да прави пълен обрат.

Домакините започнаха отлично и поведоха в 17-ата минута с попадение на Джовани Рейна, което шокира шампионите.

След почивката Луис Енрике хвърли в игра Усман Дембеле и именно носителят на "Златната топка" бе в центъра на събитията. Първо в 72-ата минута французинът пропусна златен шанс да изравни - не успя да уцели вратата от дузпа.

Само пет минути по-късно Дембеле се реваншира по най-добрия начин. Той центрира опасно, а на точното място бе Иля Забарни, който с глава направи 1:1.

В 85-ата минута дойде и моментът на Дембеле - с мощен удар от границата на наказателното поле той донесе пълния обрат за 2:1 в полза на "парижани".

Точката на спора сложи Дезире Дуе, който отблизо оформи крайното 1:3 след асистенция на Феран Торес.

Така ПСЖ взе трите точки след труден мач и показа, че дори когато не му върви от дузпата, има класата да обърне мача с индивидуални проблясъци.


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