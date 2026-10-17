Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България

Купа на България
1/16 финали:
Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948 0:4
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив 0:2
Вихрен Сандански - Локомотив София 1:2
Локомотив Горна Оряховица - Септември Сф 1:1 / 2:1 сл. продължения
Академик Свищов - Славия 0:3
Рилски спортист - Дунав Русе 2:3
Марек Дупница - Черно море 0:3
Пирин Благоевград - Хебър 1:4
Берое Стара Загора - Лудогорец 0:3
18 октомври, неделя, 12:00
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив *
18 октомври, неделя, 15:00
Спартак Пловдив - Арда Кърджали
Фратрия - Ботев Враца
Несебър - ЦСКА *
18 октомври, неделя, 18:00
Спартак Плевен - Левски *
19 октомври, понеделник, 18:00
Добруджа Добрич - Монтана
19 октомври, понеделник, 19:00
Етър Велико Търново - Спартак Варна *
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