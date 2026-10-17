Резултати от днешните мачове в турнира за Купата на България

Лукас Петков блести с гол и асистенция при голово шоу и драматична победа на Елверсберг в Бундеслигата

Българският национал Лукас Петков и неговият клубен тим Елверсберг записаха драматична трета победа в своя дебютен сезон в германската Бундеслига. В и ...