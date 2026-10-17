Илиан Илиев: Черно море има нужда от позитивни резултати

Черно море победи Марек с 3:0 като гост в 1/16-финал за Sesame Купа на България, а след мача треньорът Илиан Илиев заяви, че на отбора са му нужни още няколко позитивни резултата. Според наставника основният проблем пред варненци в момента е психологически.

„Можеше да се превърне в проблем този мач, ако не подходиш сериозно. Доволни сме от отношението. На нас ни трябват няколко позитивни резултата. При нас проблемът е психологически“, каза Илиев.

Той похвали съперника за подхода му и посочи, че Марек се е опитал да играе футбол. Според треньора вторият и третият гол са решили мача, но Черно море все още има какво да подобрява, за да се върне на предишното си ниво.

„Трябва да държим повече топката. Не сме отбор, който да бяга след топката и да руши, защото нямаме такива момчета“, заяви Илиев.

Наставникът коментира и използването на резервите и младите играчи. По думите му всеки футболист на пейката е можел да влезе в игра. Илиев уточни, че при липсата на проблем със Скуадроне Георги Венциславов вероятно нямаше да получи възможност да се появи на терена.

„Има и други млади момчета, а и други, които трябва да надигат глава и да излизаме от тази ситуация, в която се поставихме“, каза треньорът на Черно море.

Илиев определи двубоя като възможност и други футболисти да получат игрови минути и да поддържат ритъм. Той обаче изрази мнение, че мачовете за Купата на България е трябвало да бъдат насрочени в първите две седмици от паузата в първенството.

„Още един мач, в който други момчета ще влязат да играят. Добра инициатива, но мисля, че трябваше да се играят мачовете в първите две седмици в паузата на първенството“, добави Илиев.

Победата над Марек класира Черно море за следващия кръг на турнира и даде възможност на отбора да продължи участието си за Купата на България с по-голяма група от използвани футболисти.