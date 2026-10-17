Интер с обрат над Болоня в Серия А

Интер показа шампионски характер и спечели с 3:1 гостуването си на Болоня в мач от 7-ия кръг на италианската Серия А.
Домакините започнаха по-добре и шокираха "нерадзурите" още в 10-ата минута, когато Томазо Побега откри резултата за 1:0.
Момчетата на Кристиан Киву обаче не се стъписаха. В края на първото полувреме Маркус Тюрам върна паритета и прати отборите при 1:1 на почивката.
През втората част Интер наложи тотален натиск. В 69-ата минута резервата Карлос Аугусто направи пълен обрат за 2:1, а в 84-ата друга резерва - Анге-Йоан Бони, оформи крайното 1:3.
Малко преди попадението си Бони имаше и отменен гол заради засада след намесата на ВАР, но при втория опит не сбърка.
Интер е на първо място с 19 точки във временното класиране, докато тимът на Рафаеле Паладино остава 14-и с едва 5 точки и продължава да търси формата си.
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