Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер с обрат над Болоня в Серия А

Интер с обрат над Болоня в Серия А

17 Октомври, 2026 21:04 480 0

  • интер-
  • болоня-
  • серия а-
  • 7 кръг-
  • маркус тюрам-
  • карлос аугусто-
  • анге-йоан бони-
  • томазо побега-
  • кристиан киву-
  • вар-
  • италия

Момчетата на Кристиан Киву не се стъписаха след ранния гол на съперника

Интер с обрат над Болоня в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интер показа шампионски характер и спечели с 3:1 гостуването си на Болоня в мач от 7-ия кръг на италианската Серия А.

Домакините започнаха по-добре и шокираха "нерадзурите" още в 10-ата минута, когато Томазо Побега откри резултата за 1:0.

Момчетата на Кристиан Киву обаче не се стъписаха. В края на първото полувреме Маркус Тюрам върна паритета и прати отборите при 1:1 на почивката.

През втората част Интер наложи тотален натиск. В 69-ата минута резервата Карлос Аугусто направи пълен обрат за 2:1, а в 84-ата друга резерва - Анге-Йоан Бони, оформи крайното 1:3.

Малко преди попадението си Бони имаше и отменен гол заради засада след намесата на ВАР, но при втория опит не сбърка.

Интер е на първо място с 19 точки във временното класиране, докато тимът на Рафаеле Паладино остава 14-и с едва 5 точки и продължава да търси формата си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове