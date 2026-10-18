Пет сблъсъка от Купата на България днес

Днес предстои изключително наситен и емоционален футболен ден с изиграването на пет двубоя от 1/16-финалите на турнира за Купата на България. Петима представители на efbet Лига стартират своето участие във втората по важност надпревара у нас, гостувайки на амбициозни отбори от по-долните ешелони. Развитието на всички срещи, промените в резултатите и голмайсторите ще бъдат следени на живо минута по минута в сайта Gong.bg.

Футболният маратон стартира точно по обяд в 12:00 часа, когато Черноморец приема Ботев Пловдив. Програмата продължава с пълна сила в 15:00 часа с три паралелни сблъсъка. Актуалният носител на отличието ЦСКА започва защитата на трофея си с гостуване край морето на Несебър. По същото време Спартак Пловдив се изправя срещу Арда, а тимът на Фратрия посреща Ботев Враца.

Кулминацията на неделната програма е оставена за 18:00 часа. Тогава Левски София излиза срещу Спартак Плевен в търсене на безпроблемно преминаване към осминафиналите. Очакванията са за много зрелище по родните терени, тъй като турнирните битки традиционно крият предпоставки за сериозни изненади, а читателите ще могат да се информират своевременно за всичко най-интересно.