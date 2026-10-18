Моуриньо недоумява защо Винисиус е в центъра на медийната вихрушка

Мениджърът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо защити отсъствието на Винисиус Жуниор за предстоящия мач от Ла Лига срещу Севиля с наказанието, което му беше наложено заради червен картон.

Португалският специалист също така коментира засиленото медийно внимание към бразилския футболист и тактиката на Джан Пиеро Гасперини от Рома.

Винисиус Жуниор пропуска днешната среща на стадион "Сантяго Бернабеу". В лазарета са контузените Марко Асенсио, Ферлан Менди и Родриго, което допълнително стеснява възможностите за избор пред Моуриньо.

Моуриньо изрази своята изненада от детайлното проследяване на случващото се с Винисиус в медиите: „Забавно е, интересуват ли се хората, които го следят, по кое време пристига във Валдебебас? И кога си тръгва?“

За да компенсира отсъствията и да поддържа свежестта в отбора, Моуриньо обяви пет промени в стартовия състав. Той изрази пълно доверие в атакуващата дълбочина, като в групата бяха включени нападателите Килиан Мбапе, Ендрик, Браим Диас, Карлос Еспи и Ян Диоманде.