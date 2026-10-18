Tреньорът на Барселона: В момента Ямал е най-добрият играч в света

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик нарече крилото на каталунците Ламин Ямал най-добрия футболист в света и коментира сблъсъка му с халфа Факундо Бернал.

Испанският гранд записа успех в 7-ия кръг на Ла Лига над Бетис (5:2).

„Това беше много напрегнат мач. Истински спектакъл за феновете и целия футболен свят. Първият гол на Ламин беше нещо невероятно. В момента той е най-добрият играч в света. Много съм доволен от представянето му. Върху него има огромно напрежение, а той е само на 19 години. Той се раздава напълно за каузата, и това е прекрасно.", сподели Флик.

Относно отменения гол и изгонването на Бернал, наставникът сподели: „Трябваше да заменим Ламин, това беше очевидно. Казах му, че се гордея с него и че е изиграл фантастичен мач. Не видях епизода с втория гол на Бетис, затова не мога да кажа нищо.“