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Tреньорът на Барселона: В момента Ямал е най-добрият играч в света

Tреньорът на Барселона: В момента Ямал е най-добрият играч в света

18 Октомври, 2026 12:59 642 3

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  • футбол

Испанският гранд записа успех в 7-ия кръг на Ла Лига над Бетис (5:2)

Tреньорът на Барселона: В момента Ямал е най-добрият играч в света - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик нарече крилото на каталунците Ламин Ямал най-добрия футболист в света и коментира сблъсъка му с халфа Факундо Бернал.

Испанският гранд записа успех в 7-ия кръг на Ла Лига над Бетис (5:2).

„Това беше много напрегнат мач. Истински спектакъл за феновете и целия футболен свят. Първият гол на Ламин беше нещо невероятно. В момента той е най-добрият играч в света. Много съм доволен от представянето му. Върху него има огромно напрежение, а той е само на 19 години. Той се раздава напълно за каузата, и това е прекрасно.", сподели Флик.

Относно отменения гол и изгонването на Бернал, наставникът сподели: „Трябваше да заменим Ламин, това беше очевидно. Казах му, че се гордея с него и че е изиграл фантастичен мач. Не видях епизода с втория гол на Бетис, затова не мога да кажа нищо.“


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе да

    2 0 Отговор
    Жалка сянка

    13:14 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Флекса

    0 0 Отговор
    От подуене е по- добър, реже ги кът циркуляр...

    13:57 18.10.2026

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