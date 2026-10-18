Ламин Ямал лидер в топ 5 първенствата на Европа

Звездата на Барселона Ламин Ямал вече е лидер по голови действия и асистенции в топ 5 първенствата на Европа

Талантливият млад футболист на Барселона се утвърди като водеща фигура сред играчите от петте най-силни европейски първенства, оглавявайки класациите по реализирани попадения и асистенции.

В съботния мач от Ла Лига срещу Бетис, 19-годишният испански национал отбеляза гол и направи асистенция при успеха на испанския гранд с 5:2.

С това си постижение Ямал стана първият играч от топ 5 лигите на Европа, който достига кота от 10 асистенции във всички турнири през настоящия сезон. Освен това, той е едноличен лидер сред футболистите от тези елитни шампионати и по системата гол+пас.

10 - Lamine Yamal es el primer jugador de las cinco grandes ligas de Europa que alcanza las 10 asistencias esta temporada entre todas las competiciones. ⚽ También es el jugador de las cinco grandes ligas de Europa que ha participado en más goles en este curso entre todas las competiciones (nueve goles y 10 asistencias). 🪙 Oro. — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2026