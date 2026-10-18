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Ламин Ямал лидер в топ 5 първенствата на Европа

Ламин Ямал лидер в топ 5 първенствата на Европа

18 Октомври, 2026 13:30 512 0

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Талантливият млад футболист на Барселона се утвърди като водеща фигура сред играчите от петте най-силни европейски първенства, оглавявайки класациите по реализирани попадения и асистенции

Ламин Ямал лидер в топ 5 първенствата на Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал вече е лидер по голови действия и асистенции в топ 5 първенствата на Европа

Талантливият млад футболист на Барселона се утвърди като водеща фигура сред играчите от петте най-силни европейски първенства, оглавявайки класациите по реализирани попадения и асистенции.

В съботния мач от Ла Лига срещу Бетис, 19-годишният испански национал отбеляза гол и направи асистенция при успеха на испанския гранд с 5:2.

С това си постижение Ямал стана първият играч от топ 5 лигите на Европа, който достига кота от 10 асистенции във всички турнири през настоящия сезон. Освен това, той е едноличен лидер сред футболистите от тези елитни шампионати и по системата гол+пас.


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